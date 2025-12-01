W skrócie Najostrzejszy podjazd w Polsce znajduje się w Laskowej i osiąga maksymalne nachylenie aż 28 proc.

Droga ta budzi respekt nie tylko wśród rowerzystów, ale i kierowców, szczególnie zimą, gdy staje się wyjątkowo niebezpieczna.

Droga nazywana Rzeźnią miała także znaczenie sportowe, będąc częścią odcinka Rajdu Krakowskiego.

Najbardziej stromy podjazd w Polsce - gdzie go znaleźć?

Najostrzejszy podjazd w Polsce znajduje się w miejscowości Laskowa w Małopolsce, niedaleko Limanowej, około godziny jazdy samochodem od Krakowa. To wąska, lokalna droga dojazdowa prowadząca do kilku domów i stadniny koni. Choć formalnie pełni jedynie funkcję drogi gminnej, stała się znana w całej Polsce dzięki swoim parametrom.

Na tym odcinku, potocznie nazywanym Rzeźnią, średnie nachylenie na dystansie jednego kilometra wynosi 19 proc. Tym samym deklasuje Przełęcz Karkonoską, gdzie średnie nachylenie wynosi 15,7 proc. (tamtejsza trasa nie jest dostępna dla samochodów).

W Laskowej nachylenie miejscami gwałtownie rośnie. W najbardziej stromym fragmencie droga osiąga 28 proc., co czyni ją rekordową w skali kraju. To właśnie ta wartość przesądziła o jej opinii najtrudniejszego podjazdu w Polsce.

Jak trudna jest Rzeźnia dla kierowców i rowerzystów?

Dla kierowców samochodów pokonanie tego odcinka na suchej nawierzchni zazwyczaj nie stanowi problemu. Kluczowe znaczenie ma krótki dystans, dobra przyczepność asfaltu oraz fakt, że podjazd nie jest długotrwały. Jednak zimą, gdy pojawia się lód lub ubity śnieg, nachylenie rzędu 28 proc. może stać się realnym zagrożeniem.

Zgoła inaczej wygląda sytuacja rowerzystów. Dla nich Rzeźnia to jeden z największych testów wytrzymałości w Polsce. Parametry trasy przedstawiają się następująco:

długość podjazdu: ponad 1 km,

średnie nachylenie całego kilometra: 19 proc.,

średnie nachylenie na 500 m: 25 proc.,

maksymalne nachylenie na 100 m: 28 proc.

Odcinek ten zapisał się też w historii sportów motorowych. W przeszłości przebiegał tędy jeden z oesów nieistniejącego już Rajdu Krakowskiego Laskowa-Żegocina. Stromy profil drogi oraz liczne zmiany nachylenia stanowiły poważne wyzwanie dla zawodników.

Jak rozumieć nachylenie drogi podawane w proc.?

Nachylenie wyrażone w proc. określa, o ile metrów w górę wznosi się droga na każdym 100-metrowym odcinku mierzonym w poziomie. Przykładowo, nachylenie 28 proc. oznacza, że na 100 m płaskiego dystansu kierowca pokonuje aż 28 m różnicy wysokości. To właśnie taki poziom stromości występuje w najbardziej wymagającym fragmencie Laskowej.

W przepisach również stosuje się tę skalę.

Znak A-22 "niebezpieczny zjazd" pojawia się tam, gdzie nachylenie wynosi co najmniej 7 proc., a w terenach górskich 10 proc.

Znak A-23 "stromy podjazd" stosuje się przy nachyleniu od 6 proc. lub 8 proc. w górach.

Oba znaki uzupełnia tabliczka T-9, która wskazuje dokładną wartość nachylenia. Dzięki temu kierowca od razu wie, z jaką stromizną będzie musiał się zmierzyć.

