Masz OC w DallBogg? Kierowcy składają setki skarg, problemy narastają
Coraz więcej kierowców ma problemy z wypłatą odszkodowania z OC po kolizji lub wypadku. Skargi na jednego z ubezpieczycieli rosną w szybkim tempie, a dane instytucji państwowych pokazują setki interwencji rocznie. W wielu przypadkach uzyskanie należnych pieniędzy trwa miesiącami.
W skrócie
- W 2025 roku zgłoszono 410 wniosków o interwencję do Rzecznika Finansowego w sprawie DallBogg, co oznacza wzrost o ponad 150 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
- Komisja Nadzoru Finansowego zakazała DallBogg sprzedaży nowych polis OC w Polsce od 2025 roku, lecz dotychczasowe umowy pozostały w mocy.
- Kierowcy skarżą się na opóźnienia w likwidacji szkód, trudności w kontakcie z DallBogg i jego przedstawicielem DioDea Poland oraz przeciągający się proces wypłaty odszkodowań.
Masz OC w DallBogg? Setki skarg kierowców w 2025 roku
Chodzi o bułgarskiego ubezpieczyciela DallBogg, który oferował w Polsce obowiązkowe ubezpieczenia OC. W 2025 roku do Rzecznik Finansowy wpłynęło 410 wniosków o interwencję dotyczących tej firmy. To o 247 więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 150 proc.
Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły opieszałości w postępowaniu likwidacyjnym. Stanowiły one 41 proc. wszystkich skarg. Kolejne 37 proc. spraw dotyczyło sporów o wysokość odszkodowania. W 16 proc. przypadków klienci wskazywali na całkowite oddalenie roszczenia, a w 6 proc. na brak odpowiedzi na reklamację. Skala wzrostu interwencji pokazuje, że problem nie ma charakteru jednostkowego i dotyczy dużej grupy poszkodowanych kierowców.
Zakaz sprzedaży OC DallBogg w Polsce. Decyzja KNF
W związku z narastającymi nieprawidłowościami w kwietniu ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o zakazie sprzedaży nowych polis OC przez DallBogg na terytorium Polski.
Zakaz nie oznacza jednak wycofania firmy z rynku ani unieważnienia zawartych wcześniej umów. Polisy sprzed wprowadzenia ograniczeń nadal obowiązują, a pojazdy ubezpieczone w tej firmie wciąż poruszają się po polskich drogach. W razie kolizji poszkodowany ma prawo dochodzić odszkodowania, jednak - jak pokazują zgłoszenia - proces ten bywa utrudniony i długotrwały.
Dodatkowo Rzecznik Finansowy nałożył na ubezpieczyciela oraz jego przedstawiciela w Polsce kary administracyjne o łącznej wartości 1,1 mln zł. Powodem były naruszenia przepisów dotyczących terminowego rozpatrywania reklamacji.
Problemy z wypłatą odszkodowania z OC. Na co skarżą się kierowcy?
Z relacji poszkodowanych wynika, że jednym z głównych problemów jest utrudniony kontakt z ubezpieczycielem. Część klientów wskazuje na brak odpowiedzi na wiadomości oraz trudności w uzyskaniu informacji telefonicznie.
Wątpliwości budzi także działalność przedstawiciela ds. roszczeń - spółki DioDea Poland. Według informacji przekazywanych przez Rzecznika Finansowego brak adresu do doręczeń elektronicznych oraz częste zmiany adresów siedziby utrudniały prowadzenie postępowań i wymianę korespondencji.
W praktyce oznacza to, że wypłata środków na naprawę pojazdu lub pokrycie kosztów leczenia może się przeciągać o tygodnie, a nawet miesiące. W wielu przypadkach kierowcy zmuszeni są finansować naprawy z własnych środków, co generuje dodatkowe koszty i stres.