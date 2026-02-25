W skrócie W 2025 roku zgłoszono 410 wniosków o interwencję do Rzecznika Finansowego w sprawie DallBogg, co oznacza wzrost o ponad 150 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Komisja Nadzoru Finansowego zakazała DallBogg sprzedaży nowych polis OC w Polsce od 2025 roku, lecz dotychczasowe umowy pozostały w mocy.

Kierowcy skarżą się na opóźnienia w likwidacji szkód, trudności w kontakcie z DallBogg i jego przedstawicielem DioDea Poland oraz przeciągający się proces wypłaty odszkodowań.

Masz OC w DallBogg? Setki skarg kierowców w 2025 roku

Chodzi o bułgarskiego ubezpieczyciela DallBogg, który oferował w Polsce obowiązkowe ubezpieczenia OC. W 2025 roku do Rzecznik Finansowy wpłynęło 410 wniosków o interwencję dotyczących tej firmy. To o 247 więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 150 proc.

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły opieszałości w postępowaniu likwidacyjnym. Stanowiły one 41 proc. wszystkich skarg. Kolejne 37 proc. spraw dotyczyło sporów o wysokość odszkodowania. W 16 proc. przypadków klienci wskazywali na całkowite oddalenie roszczenia, a w 6 proc. na brak odpowiedzi na reklamację. Skala wzrostu interwencji pokazuje, że problem nie ma charakteru jednostkowego i dotyczy dużej grupy poszkodowanych kierowców.

Zakaz sprzedaży OC DallBogg w Polsce. Decyzja KNF

W związku z narastającymi nieprawidłowościami w kwietniu ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o zakazie sprzedaży nowych polis OC przez DallBogg na terytorium Polski.

Zakaz nie oznacza jednak wycofania firmy z rynku ani unieważnienia zawartych wcześniej umów. Polisy sprzed wprowadzenia ograniczeń nadal obowiązują, a pojazdy ubezpieczone w tej firmie wciąż poruszają się po polskich drogach. W razie kolizji poszkodowany ma prawo dochodzić odszkodowania, jednak - jak pokazują zgłoszenia - proces ten bywa utrudniony i długotrwały.

Dodatkowo Rzecznik Finansowy nałożył na ubezpieczyciela oraz jego przedstawiciela w Polsce kary administracyjne o łącznej wartości 1,1 mln zł. Powodem były naruszenia przepisów dotyczących terminowego rozpatrywania reklamacji.

Problemy z wypłatą odszkodowania z OC. Na co skarżą się kierowcy?

Z relacji poszkodowanych wynika, że jednym z głównych problemów jest utrudniony kontakt z ubezpieczycielem. Część klientów wskazuje na brak odpowiedzi na wiadomości oraz trudności w uzyskaniu informacji telefonicznie.

Wątpliwości budzi także działalność przedstawiciela ds. roszczeń - spółki DioDea Poland. Według informacji przekazywanych przez Rzecznika Finansowego brak adresu do doręczeń elektronicznych oraz częste zmiany adresów siedziby utrudniały prowadzenie postępowań i wymianę korespondencji.

W praktyce oznacza to, że wypłata środków na naprawę pojazdu lub pokrycie kosztów leczenia może się przeciągać o tygodnie, a nawet miesiące. W wielu przypadkach kierowcy zmuszeni są finansować naprawy z własnych środków, co generuje dodatkowe koszty i stres.

