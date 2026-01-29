Mają po 25 lat i zarabiają 9 000 zł na rękę. Chętnych wciąż brakuje

W skrócie Polski Instytut Transportu Drogowego opublikował raport pokazujący, że mediana wynagrodzeń kierowców tirów w 2025 roku sięgnęła 9 000 zł netto.

Mimo wzrostu zarobków młodzi ludzie rzadko wybierają zawód kierowcy zawodowego, a większość kierowców to osoby powyżej 40. roku życia.

Praca kierowcy ciężarówki wiąże się z długą rozłąką z rodziną, systemem pracy 2/1 lub 3/1 i mimo wyższych pensji brakuje chętnych do jej wykonywania.

Wbrew nazwie Polski Instytut Transportu Drogowego nie jest jednostką badawczą ani oświatową. To stowarzyszenie skupiające osoby związane z branżą - właścicieli firm transportowych, związków pracodawców, kierowców czy fundacji oferujących pomoc prawną osobom zatrudnionym przez przewoźników.

Mediana wynagrodzeń na poziomie 9000 zł netto, choć atrakcyjna na tle innych gałęzi gospodarki, przestała pełnić funkcję skutecznego czynnika retencyjnego. Pogoń za godziwym zarobkiem coraz częściej okupiona jest narastającą frustracją i izolacją społeczną

Jakie jeszcze wnioski płyną z najnowszego opracowania dotyczącego sytuacji kierowców zawodowych w Polsce?

Ile zarabia kierowca tira? 1000 zł podwyżki w dwa lata

Podobnie jak wcześniejsze zestawienie za rok 2023, raport powstał w oparciu o wnikliwe ankiety, w których wzięło udział 777 kierowców zawodowych. Aż 97,7 proc. z nich to mężczyźni z obywatelstwem polskim (ponad dwie trzecie badanych). Najliczniejszą grupą obcokrajowców są Ukraińcy (12 proc. ankietowanych) oraz Białorusini (7 proc. ankietowanych).

Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. z ankietowanych, to kierowcy tzw. tirów, czyli zestawów składających się z ciągnika siodłowego i naczepy. Zwykłymi ciężarówkami, tzw. "solówkami", jeździ 8 proc. ankietowanych. Wśród ankietowanych znaleźli się też nieliczni kierowcy samochodów dostawczych.

Z najnowszego badania wynika, że w 2025 roku średnia zarobków dla kierowców zawodowych wynosiła już 8838 zł netto i była o nieco ponad 1000 zł (13 proc.) wyższa niż w poprzedniej edycji raportu (za 2023 rok). Mediana zarobków netto osiągnęła 9000 zł, co stanowiło wzrost o 12,5 proc. w porównaniu do 2023 r.

Zarobki kierowców w Polsce. Norma to 7 000 - 10 000 zł na rękę

Autorzy raportu zauważają, że kierowcy zawodowi należą do lepiej zarabiających grup zawodowych w Polsce. Wprawdzie pełne dane statystyczne dotyczące średnich zarobków w gospodarce nie są jeszcze dostępne, ale w okresie od stycznia do końca października w sektorze przedsiębiorstw średnia zarobków w Polsce wynosiła 8851 zł brutto. To kwota jaką może dziś zarobić kierowca zawodowy, tyle że na rękę.

Z raportu wynika m.in., że jeszcze w 2021 roku 28 proc. ankietowanych kierowców zarabiała poniżej 5 000 zł netto. W 2023 roku było to już tylko 9 proc, a w 2025 - zaledwie 4,5 proc.

Trzeba jednak pamiętać, że na wynagrodzenie kierowcy zawodowego składa się wiele czynników. Blisko połowa ankietowanych przyznała, że ich podstawowa pensja nie przekracza 5 000 zł netto. Do takiej podstawy doliczane są np. delegacje, premie, ryczałty (np. za nadgodziny czy pracę w nocy) i inne nagrody uznaniowe (np. za oszczędną jazdę).

Nie zmienia to jednak faktu, że zarobki kierowców kształtują się znacznie powyżej średniej krajowej. Powyżej 10 000 zł netto zarabia nieco ponad jedna trzecia ankietowanych. Powyżej 7000 zł - aż 83 proc. (w 2023 r. było to 63 proc.). Zaledwie 4 na 100 respondentów otrzymuje poniżej 5 tys. zł na rękę.

Mają po 25 lat i zarabiają 9 000 zł na rękę. Ale chętnych wciąż brakuje

Niestety atrakcyjne zarobki to tylko jedna strona medalu. Po drugiej są m.in. długa rozłąka z rodziną i ciężkie warunki pracy. Nie dziwi więc, że pracodawcy muszą kusić młodych kierowców atrakcyjnymi stawkami.

Z danych PITD wynika, że mediana zarobków świeżo upieczonych kierowców z zawodowym stażem na poziomie od zera do dwóch lat waha się w przedziale od 8000 (do roku pracy) do 8600 (od roku do dwóch lat pracy). Mediana zarobków wśród kierowców pracujących powyżej trzech lat osiąga już 9000 zł.

Wgląda jednak na to, że atrakcyjne zarobki nie są już w stanie zachęcić do trudnego zawodu młodych osób. Wśród badanych przez PITD zaledwie 1,5 proc. respondentów nie ukończyło 25. roku życia, a kierowcy w wieku od 25 do 30 lat stanowili zaledwie 5,5 proc. ankietowanych.

Najliczniejszą grupą byli truckerzy w wieku 41-50 lat (aż 37 proc. badanych). Jeśli dodamy do tego ponad 28 proc. kierowców w wieku powyżej 50. roku życia, okaże się, że blisko dwie trzecie ankietowanych to osoby, które przekroczyły czterdziestkę.

Ile zarabia kierowca ciężarówki w Polsce i za granicą?

Większość ankietowanych - ponad 78 proc. - wykonuje międzynarodowe kursy po krajach UE. W takich przypadkach mediana zarobków wynosi 9100 zł netto. Na 10 000 zł na rękę liczyć mogą z reguły kierowcy pracujący w transporcie międzynarodowym poza UE (12 proc. ankietowanych).

Znacznie gorzej zarabiają kierowcy pracujący na tzw. "krajówce". W takim przypadku mediana zarobków wynosi 7500 zł netto, a w transporcie lokalnym, 6500 netto.

Wysokie zarobki to nie wszystko. Czego nie wiesz o pracy kierowcy ciężarówki?

Dobra wiadomość jest taka, prawie połowa z ankietowanych kierowców prowadzi samochody mające nie więcej niż 3 lata. Dla porównania zaledwie co piąty ankietowany jeździ pojazdem starszym niż 7 lat. Z drugiej strony, tylko 30 proc. pracuje w systemie pracy od poniedziałku do piątku, który - przynajmniej w teorii - pozwala łączyć życie prywatne z zawodowym. W takim przypadku mediana zarobków wynosi jednak 8 000 zł netto.

Zdecydowana większość zarabiających 9 000 zł netto i więcej pracuje w systemie 2/1 (dwa tygodnie w trasie, tydzień w domu), 3/1 a nawet 4/1. Zaledwie 3 proc. ankietowanych wykonuje tzw. kursy jednodniowe, co oznacza po prostu, ze każdego dnia wysypiają się we własnym łóżku. W takim przypadku mediana wynagrodzeń to jednak 6600 zł netto.

Popularna jest też praca w systemie 2/2, co oznacza dwa tygodnie rozłąki z rodziną i dwa tygodnie w domu. Autorzy raportu podkreślają jednak, że wśród odpowiedzi dotyczących systemu pracy pojawiły się też mówiące o jeździe - tu cytat - "dopóki nie wypadnę z kabiny".

