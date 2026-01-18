Spis treści: Letnie opony zimą - co mówią badania Polaków? Przepisy są, ale jasnego zakazu wciąż brak Dlaczego opony letnie zawodzą w zimowych warunkach? Opony zimowe a realne bezpieczeństwo na drodze

Letnie opony zimą - co mówią badania Polaków?

Z badania Omnibus CATI przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że 71 proc. Polaków uważa stosowanie opon letnich w warunkach zimowych za praktykę, która powinna być prawnie zakazana. Jeszcze bardziej jednoznaczne są odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa. Aż 84 proc. respondentów wskazuje, że jazda na letnich oponach zimą stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Badanie objęło 1000 dorosłych mieszkańców Polski, a błąd oszacowania wyniósł 3 proc. Wyniki jasno pokazują zmianę podejścia kierowców. Społeczne przyzwolenie na brak sezonowej wymiany opon wyraźnie słabnie, zwłaszcza po kolejnych zimach z paraliżem ruchu na drogach.

Przepisy są, ale jasnego zakazu wciąż brak

W Polsce nadal nie obowiązuje przepis, który wprost zakazywałby jazdy na oponach letnich w czasie mrozu, śniegu, lodu czy gołoledzi. Odpowiedzialność kierowcy wynika z ogólnych zapisów Prawa o ruchu drogowym, mówiących o obowiązku dostosowania pojazdu do warunków panujących na drodze.

Zdaniem ekspertów to rozwiązanie jest niewystarczające. Brak jednoznacznego zakazu prowadzi do chaosu interpretacyjnego i sporów po zdarzeniach drogowych. W praktyce wystarczy kilka samochodów na letnich oponach, by podczas opadów śniegu zablokować podjazdy, wiadukty i newralgiczne odcinki tras szybkiego ruchu. To scenariusz, który kierowcy obserwują niemal każdej zimy.

Dlaczego opony letnie zawodzą w zimowych warunkach?

Różnice między oponami letnimi a zimowymi nie są kwestią opinii, lecz fizyki. Opony letnie produkowane są z twardszej mieszanki gumy, zaprojektowanej do pracy w wysokich temperaturach. Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, guma traci elastyczność, a przyczepność gwałtownie maleje.

Przekłada się to bezpośrednio na drogę hamowania i kontrolę nad pojazdem. Testy TUV SUD wykazały, że na mokrej nawierzchni różnica w drodze hamowania między oponą zimową a letnią może wynosić około 7 metrów, czyli niemal dwie długości małego SUV-a. Jeszcze większe rozbieżności odnotowano na śniegu. Badania Politechniki Rzeszowskiej i Auto-Test pokazały, że przy 0 stopniach Celsjusza i prędkości 50 km/h różnica w drodze hamowania sięga ponad 50 metrów.

Opony zimowe a realne bezpieczeństwo na drodze

Opony zimowe zachowują elastyczność w niskich temperaturach i mają bieżnik zaprojektowany do jazdy po śniegu, lodzie oraz błocie pośniegowym. Liczne lamele i głębsze rowki poprawiają przyczepność oraz skutecznie odprowadzają wodę i śnieg spod kół. Dzięki temu systemy bezpieczeństwa, takie jak ABS czy kontrola trakcji, mogą działać zgodnie z założeniami producenta.

