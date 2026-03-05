W skrócie W planie inwestycyjnym dla Podhala ponownie pojawiła się koncepcja budowy kolei linowej nad Zakopanem jako sposób na walkę z korkami.

System miałby polegać na kursujących nad miastem gondolach zabierających po kilkanaście osób, łączących kluczowe punkty komunikacyjne.

Według informacji medialnych, koszt inwestycji szacowany jest na około 500 mln zł, a realizacją mogłaby zająć się spółka Polskie Koleje Linowe.

Latające taksówki nad Zakopanem - pomysł wraca po latach

Zakopane od lat zmaga się z przeciążeniem lokalnych dróg. W sezonie zimowym i wakacyjnym ruch turystyczny znacząco rośnie, a dojazd do centrum miasta czy popularnych atrakcji potrafi zająć znacznie więcej czasu niż zwykle. Wąskie ulice i ograniczone możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej sprawiają, że problem korków powraca co roku.

Właśnie dlatego w planie inwestycyjnym dla Podhala ponownie pojawiła się koncepcja budowy tzw. podniebnego metra. Chodzi o system kolei linowych kursujących nad ulicami miasta.

Wbrew potocznej nazwie "latające taksówki" nie chodzi o autonomiczne pojazdy powietrzne, lecz o klasyczną kolej linową z gondolami, podobną do tych wykorzystywanych w ośrodkach narciarskich.

Podniebne metro w Zakopanem - jak miałby działać system?

Według wstępnych założeń na rozpiętych nad miastem linach poruszałyby się niewielkie gondole mogące zabierać na pokład nawet kilkanaście osób. Pasażerowie wsiadaliby do nich na specjalnych stacjach rozmieszczonych w różnych częściach Zakopanego.

Transport odbywałby się nad ulicami, dzięki czemu ruch samochodowy nie wpływałby na czas przejazdu. Gondole mogłyby łączyć kluczowe punkty komunikacyjne miasta, takie jak parkingi, dworzec czy najczęściej odwiedzane miejsca turystyczne.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w niektórych miastach świata, zwłaszcza w regionach o trudnym ukształtowaniu terenu. Koleje linowe są tam elementem transportu publicznego, który pozwala ominąć zatłoczone drogi i ograniczyć liczbę samochodów w centrum.

W przypadku Zakopanego system mógłby być szczególnie przydatny ze względu na górski charakter miasta i ograniczoną przestrzeń do budowy nowych dróg.

Latające taksówki nad Zakopanem - inwestycja za około 500 mln zł

Pomysł budowy kolei linowej nad Zakopanem nie jest nowy. Pierwsze koncepcje pojawiły się już ponad 20 lat temu. W tamtym czasie uznano jednak, że projekt jest zbyt kosztowny i technologicznie trudny do realizacji.

Dziś pomysł wraca w innym kontekście. W planie inwestycyjnym dla Podhala pojawiła się koncepcja budowy systemu kolei linowych o wartości około 500 mln zł. Jak informują media, za realizację przedsięwzięcia mogłaby odpowiadać spółka Polskie Koleje Linowe, która ma duże doświadczenie w budowie i obsłudze infrastruktury tego typu.

Na obecnym etapie nie podano jednak szczegółów dotyczących przebiegu tras, liczby stacji ani harmonogramu inwestycji. Nie wiadomo również, z jakich źródeł miałoby pochodzić finansowanie projektu.

