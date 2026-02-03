400 tys. aut w dwa tygodnie. Tunel na Zakopiance przeżywa oblężenie
Pierwsze tygodnie ferii zimowych ponownie wystawiły na próbę jedną z najważniejszych tras prowadzących pod Tatry. Dane z pomiarów ruchu pokazują skalę, która jeszcze kilka lat temu była trudna do wyobrażenia. Tunel na Zakopiance stał się kluczowym elementem sezonowego ruchu turystycznego i realnym testem dla infrastruktury drogowej Małopolski.
W skrócie
- W pierwszych dwóch tygodniach ferii zimowych tunelem na zakopiance przejechało blisko 400 tys. samochodów.
- W okresie świąteczno-noworocznym przez tunel przejechało ponad 462 tys. pojazdów, a w całych feriach zimowych 2025 roku – niemal 1,2 mln pojazdów.
- Najwyższe natężenie ruchu występuje w sezonie letnim, kiedy w wakacje 2025 roku tunelem przejechało ponad 2,1 mln aut.
Tunel na Zakopiance w czasie ferii zimowych przeżywa oblężenie
Według danych przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu pierwszych dwóch tygodni ferii zimowych tunelem na drodze ekspresowej S7 przejechało blisko 400 tys. samochodów. Największe natężenie ruchu odnotowano już na samym początku zimowego wypoczynku.
Tylko w pierwszy weekend ferii licznik wskazał ponad 77 tys. przejazdów, niemal dwukrotnie więcej niż w standardowy weekend poza sezonem. Wzrost ruchu zbiegł się z rozpoczęciem ferii przez uczniów z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. To właśnie te regiony generują największy strumień wyjazdów w kierunku Podhala.
Ferie zimowe a natężenie ruchu na S7
Porównanie z innymi okresami pokazuje, że ferie zimowe są jednym z najbardziej wymagających momentów dla zakopianki. W okresie świąteczno-noworocznym, od 24 grudnia do 6 stycznia, tunelem przejechało ponad 462 tys. pojazdów, a średnie dobowe natężenie ruchu wynosiło około 33 tys. samochodów.
W całym sezonie ferii zimowych 2025 roku, obejmującym sześć tygodni, tunelem na zakopiance przemieściło się niemal 1,2 mln pojazdów. Dane pokazują, że zimowy wypoczynek generuje ruch porównywalny z okresem wakacyjnym, choć skoncentrowany w krótszych, intensywnych falach wyjazdów i powrotów.
Rekordy ruchu w tunelu na Zakopiance
Najwyższe wartości ruchu wciąż należą do sezonu letniego. W wakacje 2025 roku tunelem przejechało ponad 2,1 mln pojazdów. Średnio w lipcu i sierpniu korzystało z niego 34,3 tys. aut dziennie, a próg 40 tys. przejazdów na dobę przekraczano aż dziesięciokrotnie.
Rekord dobowy padł 10 sierpnia, kiedy przez tunel przejechało ponad 53 tys. samochodów. To wynik pokazujący, że obiekt w szczytowych momentach funkcjonuje blisko granicy swojej przepustowości, przejmując ruch, który wcześniej kumulował się na starej zakopiance.
Tunel w Luboniu Małym kluczowy dla Podhala
Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich w masywie Lubonia Małego ma 2058 metrów długości i został oddany do użytku 12 listopada 2022 roku. Jest jednym z kluczowych elementów nowej zakopianki, drogi ekspresowej S7 prowadzącej w kierunku Tatr.
Inwestycja znacząco skróciła czas przejazdu, poprawiła płynność ruchu i ograniczyła zatory w newralgicznych miejscach trasy na Podhale. Dane z ferii zimowych pokazują jednak, że nawet nowoczesna infrastruktura bardzo szybko wypełnia się ruchem generowanym przez masową turystykę.