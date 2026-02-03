W skrócie W pierwszych dwóch tygodniach ferii zimowych tunelem na zakopiance przejechało blisko 400 tys. samochodów.

W okresie świąteczno-noworocznym przez tunel przejechało ponad 462 tys. pojazdów, a w całych feriach zimowych 2025 roku – niemal 1,2 mln pojazdów.

Najwyższe natężenie ruchu występuje w sezonie letnim, kiedy w wakacje 2025 roku tunelem przejechało ponad 2,1 mln aut.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Tunel na Zakopiance w czasie ferii zimowych przeżywa oblężenie

Według danych przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu pierwszych dwóch tygodni ferii zimowych tunelem na drodze ekspresowej S7 przejechało blisko 400 tys. samochodów. Największe natężenie ruchu odnotowano już na samym początku zimowego wypoczynku.

Według danych przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu pierwszych dwóch tygodni ferii zimowych tunelem na drodze ekspresowej S7 przejechało blisko 400 tys. samochodów. Pawel Murzyn East News

Tylko w pierwszy weekend ferii licznik wskazał ponad 77 tys. przejazdów, niemal dwukrotnie więcej niż w standardowy weekend poza sezonem. Wzrost ruchu zbiegł się z rozpoczęciem ferii przez uczniów z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. To właśnie te regiony generują największy strumień wyjazdów w kierunku Podhala.

Ferie zimowe a natężenie ruchu na S7

Porównanie z innymi okresami pokazuje, że ferie zimowe są jednym z najbardziej wymagających momentów dla zakopianki. W okresie świąteczno-noworocznym, od 24 grudnia do 6 stycznia, tunelem przejechało ponad 462 tys. pojazdów, a średnie dobowe natężenie ruchu wynosiło około 33 tys. samochodów.

W całym sezonie ferii zimowych 2025 roku, obejmującym sześć tygodni, tunelem na zakopiance przemieściło się niemal 1,2 mln pojazdów. Dane pokazują, że zimowy wypoczynek generuje ruch porównywalny z okresem wakacyjnym, choć skoncentrowany w krótszych, intensywnych falach wyjazdów i powrotów.

Rozwiń

Rekordy ruchu w tunelu na Zakopiance

Najwyższe wartości ruchu wciąż należą do sezonu letniego. W wakacje 2025 roku tunelem przejechało ponad 2,1 mln pojazdów. Średnio w lipcu i sierpniu korzystało z niego 34,3 tys. aut dziennie, a próg 40 tys. przejazdów na dobę przekraczano aż dziesięciokrotnie.

Rekord dobowy padł 10 sierpnia, kiedy przez tunel przejechało ponad 53 tys. samochodów. To wynik pokazujący, że obiekt w szczytowych momentach funkcjonuje blisko granicy swojej przepustowości, przejmując ruch, który wcześniej kumulował się na starej zakopiance.

Tunel w Luboniu Małym kluczowy dla Podhala

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich w masywie Lubonia Małego ma 2058 metrów długości i został oddany do użytku 12 listopada 2022 roku. Jest jednym z kluczowych elementów nowej zakopianki, drogi ekspresowej S7 prowadzącej w kierunku Tatr.

Inwestycja znacząco skróciła czas przejazdu, poprawiła płynność ruchu i ograniczyła zatory w newralgicznych miejscach trasy na Podhale. Dane z ferii zimowych pokazują jednak, że nawet nowoczesna infrastruktura bardzo szybko wypełnia się ruchem generowanym przez masową turystykę.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL