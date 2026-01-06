"Koniec z wciskaniem gazu do dechy". Warszawa bierze się za piratów drogowych

W skrócie W tunelu Wisłostrady w Warszawie zostanie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości, który ma poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć łamanie przepisów przez kierowców.

Zmiany obejmują także relokację istniejących fotoradarów, m.in. z okolic ul. Karowej oraz Mostu Poniatowskiego, gdzie planowane są kolejne odcinkowe pomiary.

System opiera się na kamerach oraz czujnikach, które rejestrują średnią prędkość pojazdu, a mandaty za przekroczenie prędkości są zgodne z obowiązującym taryfikatorem.

Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się w tunelu Wisłostrady

"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady. Niedługo kierowcy zastanowią się dwa razy, zanim wcisną w nim gaz do dechy" - napisano w mediach społecznościowych warszawskiego ZDM.

Stołeczni drogowcy przypomnieli, że od 10 lat samorządy nie mogą samodzielnie montować ani obsługiwać fotoradarów. Są one montowane na wniosek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub za jego zgodą. "Zdecydowana większość - bo w 29 z 37 lokalizacji - takich urządzeń w Warszawie funkcjonuje na podstawie wniosków miasta, a odcinkowy pomiar w tunelu będzie kolejnym" - dodano.

Według pomiarów z 2018 roku, zaledwie proc. przejeżdżających tunelem wzdłuż Wisłostrady respektuje obowiązujące w nim ograniczenie prędkości (do 50km/h). Drogowcy zauważyli także, że 15 proc. kierowców jeździ tamtędy z prędkością powyżej 86-88 km/h. "Rekordzista pędził tam blisko 174 km/h" - dodano.

"Skoro znaki nie starczają, sięgamy po rozwiązania, które zmuszą piratów drogowych do bezpiecznej jazdy. Jeśli nie zwolnią, spotka ich kara. Jednocześnie planujemy weryfikację dotychczasowego limitu prędkości w tunelu. Być może będziemy mogli go podnieść, kiedy już będzie egzekwowany przez odcinkowy pomiar prędkości" - napisali stołeczni urzędnicy.

Zmiany lokalizacji fotoradarów w Warszawie

Zapowiedź instalacji odcinkowego pomiaru prędkości wiąże się z demontażem fotoradaru w rejonie ul. Karowej. Był to bowiem warunek zgody GITD na montaż odcinkowego pomiaru w tunelu. Urządzenie zostanie zamontowane na ul. Wóycickiego.

ZDM zapowiedział, że zdemontowane zostaną także fotoradary stojące na Moście Poniatowskiego. "To kolejna droga, dla której złożyliśmy wniosek o instalację odcinkowego pomiaru prędkości, a w przygotowaniu mamy już następne" - napisano w komunikacie.

Zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości opiera się na kamerach ustawionych na początku oraz na końcu wybranego fragmentu drogi. Wykorzystuje również czujniki radarowe lub ultradźwiękowe, dzięki czemu system jest w stanie zidentyfikować pojazdy oraz zarejestrować czas ich przejazdu. Średnia prędkość jest obliczana właśnie na podstawie czasu, w jakim dany pojazd przejeżdża odcinek objęty pomiarem.

Stawki mandatów na docinkowym pomiarze prędkości

Mandaty na docinkowym pomiarze prędkości są takie same, jak w przypadku każdego przekroczenia dopuszczalnej prędkości:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

