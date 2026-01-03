Nowy najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce już działa. Gdzie się znajduje?
Początek 2026 roku przyniósł między innymi uruchomienie nowych odcinkowych pomiarów prędkości na polskich drogach. Wśród nich jest również taki, który według zapowiedzi miał być najdłuższym OPP w Polsce.
Spis treści:
- Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce
- Gdzie powstaną nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2026 roku?
- Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?
- Ile wynoszą mandaty na OPP?
Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce
Jak poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, na początku 2026 roku uruchomiono trzy kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Znajdują się one na odcinkach:
- S7 Kopana-Grójec - długość 7,4 km, ograniczenie prędkości do 120 km/h
- S2 Warszawa-Zagórze - długość 10,3 km, ograniczenie prędkości do 100 km/h
- A4 Prądy-Prószków - długość 13,6 km, ograniczenie prędkości do 140 km/h
Właśnie ostatni z tych OPP nazywany był we wcześniejszych zapowiedziach nowym najdłuższym odcinkowym pomiarem prędkości w Polsce. Zaczynający się na węźle Opole Zachód, a kończący na MOP-ie w Prószkowie, miał mierzyć aż 15 km. Jednak zgodnie z tym, co obecnie podaje CANARD ma on 13,6 km długości, tymczasem OPP na drodze S7 między Falęcicami i Nowym Gozdem ma dokładnie 14,06 km.
Gdzie powstaną nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2026 roku?
Odcinkowy pomiar prędkości to bardzo skuteczny sposób zmuszania kierowców do przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, więc liczba takich urządzeń na polskich drogach szybko się zwiększa. Tylko do końca czerwca 2026 roku mają działać na naszych drogach 43 nowe OPP. Poniżej zamieszczamy listę lokalizacji.
Województwo
Miejscowość początku OPP
Miejscowość końca OPP
droga
mazowieckie
węzeł Mińsk Mazowiecki
węzeł Janów
A2
mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
S8
małopolskie
węzeł Kurdwanów
węzeł Wielicka
A4
łódzkie
węzeł Kamieńsk
węzeł Radomsko
A1
śląskie
węzeł Częstochowa Południe
węzeł Woźniki
A1
łódzkie
węzeł Piotrków Trybunalski Południe
węzeł Kamieńsk
A1
śląskie
wysokość m. Brodowe
węzeł Mykanów
A1
mazowieckie
węzeł Tarczyn Południe
węzeł Mszczonowska
S7
mazowieckie
Garwolin Zachód
Garwolin Południe
S17
mazowieckie
węzeł Warszawa Wilanów
węzeł Lubelska
S2
pomorskie
węzeł Gdańsk Owczarnia
węzeł Gdańsk Lotnisko
S6
zachodniopomorskie
węzeł Dąbie
węzeł Rzęśnica
A6
warmińsko-mazurskie
Rychnowo
Olsztynek
S7
opolskie
węzeł Opole Zachód
MOP Prószków
A4
wielkopolskie
węzeł Koło
węzeł Dąbie
A2
Świętokrzyskie
Kajetanów
węzeł Kielce Północ
S7
mazowieckie
węzeł Radom Północ
węzeł Wolanów
S7
mazowieckie
węzeł Zielonka
węzeł Wołomin (Nowy Janków)
S8
małopolskie
Rabka
Rabka
28
Zachodniopomorskie
Parłówko
Brzozowo
S3
Zachodniopomorskie
Kołobrzeg
Kołobrzeg
S6
Pomorskie
w. Karczemki
Gdańsk ul. Jabłoniowa
S6
Pomorskie
Węzeł Dworek
węzeł Nowy Dwór Gdański
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Pasłęk Północ
węzeł Marzewo
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Rączki
węzeł Nidzica Południe
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Olsztyn Południe
Stawiguda
S51
Podlaskie
Kołaki
węzeł Mężenin
S8
Lubelskie
węzeł Kurów Zachód
węzeł Nałęczów
S17
Lubelskie
Lublin Węglin
Lublin Sławinek
S19
zachodniopomorskie
węzeł Borkowice
Stare Bielice
S6
mazowieckie
Nadarzyn
Nadarzyn
S8
mazowieckie
węzeł Opacz
węzeł Puchały
S8
łódzkie
węzeł Kutno
węzeł Piątek
A1
śląskie
węzeł Zabrze Północ
węzeł Zabrze Zachód
A1
kujawsko-pomorskie
węzeł Pruszcz
węzeł Trzeciewiec
S5
Wielkopolskie
węzeł Poznań Zachód
węzeł Stęszew
S5
opolskie
wezęł Krapkowice
MOP Góra św. Anny
A4
lubuskie
Gorzów Zachód
Gorzów Południe
S3
Dolnośląskie
węzeł Kąty Wrocławskie
węzeł Wrocław Południe
A4
Dolnośląskie
węzeł Wrocław Północ
węzeł Wrocław Stadion
A8e
Dolnośląskie
węzeł Krzyżowa
węzeł Krzywa
A4
Małopolskie
węzeł Tarnów Centrum
MOP Jawornik
A4
śląskie
Ochaby
Skoczów
81
Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?
Odcinkowy pomiar prędkości opiera się na kamerach ustawionych na początku oraz na końcu wybranego fragmentu drogi. Wykorzystuje również czujniki radarowe lub ultradźwiękowe, dzięki czemu system jest w stanie zidentyfikować pojazdy oraz zarejestrować czas ich przejazdu. Średnia prędkość jest obliczana właśnie na podstawie czasu, w jakim dany pojazd przejeżdża odcinek objęty pomiarem.
Ile wynoszą mandaty na OPP?
Mandaty na docinkowym pomiarze prędkości są takie same, jak w przypadku każdego zarejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości:
- do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny
- od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne
- od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne
- od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych
- od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych
- ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych
- ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych
- ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych
- ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych
- ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych