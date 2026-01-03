Nowy najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce już działa. Gdzie się znajduje?

Spis treści: Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce Gdzie powstaną nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2026 roku? Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Ile wynoszą mandaty na OPP?

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

Jak poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, na początku 2026 roku uruchomiono trzy kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Znajdują się one na odcinkach:

S7 Kopana-Grójec - długość 7,4 km, ograniczenie prędkości do 120 km/h

S2 Warszawa-Zagórze - długość 10,3 km, ograniczenie prędkości do 100 km/h

A4 Prądy-Prószków - długość 13,6 km, ograniczenie prędkości do 140 km/h

Właśnie ostatni z tych OPP nazywany był we wcześniejszych zapowiedziach nowym najdłuższym odcinkowym pomiarem prędkości w Polsce. Zaczynający się na węźle Opole Zachód, a kończący na MOP-ie w Prószkowie, miał mierzyć aż 15 km. Jednak zgodnie z tym, co obecnie podaje CANARD ma on 13,6 km długości, tymczasem OPP na drodze S7 między Falęcicami i Nowym Gozdem ma dokładnie 14,06 km.

Gdzie powstaną nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2026 roku?

Odcinkowy pomiar prędkości to bardzo skuteczny sposób zmuszania kierowców do przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, więc liczba takich urządzeń na polskich drogach szybko się zwiększa. Tylko do końca czerwca 2026 roku mają działać na naszych drogach 43 nowe OPP. Poniżej zamieszczamy listę lokalizacji.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP droga mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 mazowieckie Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka S8 małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 łódzkie węzeł Kamieńsk węzeł Radomsko A1 śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 śląskie wysokość m. Brodowe węzeł Mykanów A1 mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów węzeł Lubelska S2 pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 małopolskie Rabka Rabka 28 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 zachodniopomorskie węzeł Borkowice Stare Bielice S6 mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 opolskie wezęł Krapkowice MOP Góra św. Anny A4 lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 śląskie Ochaby Skoczów 81

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości opiera się na kamerach ustawionych na początku oraz na końcu wybranego fragmentu drogi. Wykorzystuje również czujniki radarowe lub ultradźwiękowe, dzięki czemu system jest w stanie zidentyfikować pojazdy oraz zarejestrować czas ich przejazdu. Średnia prędkość jest obliczana właśnie na podstawie czasu, w jakim dany pojazd przejeżdża odcinek objęty pomiarem.

Ile wynoszą mandaty na OPP?

Mandaty na docinkowym pomiarze prędkości są takie same, jak w przypadku każdego zarejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

Groźny wypadek na S8. Auto wbiło się w naczepę ciężarówki Polsat News