Groźne płyny do spryskiwaczy - wyniki kontroli UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że siedem z 50 przebadanych zimowych płynów do spryskiwaczy i odmrażaczy zawierało zbyt wysokie stężenie metanolu. Dopuszczalny limit tej substancji wynosi 0,6 proc. W zakwestionowanych produktach stwierdzono stężenia przekraczające 3 proc., czyli ponad pięciokrotnie wyższe od normy.

Kontrola objęła łącznie 50 partii produktów sprawdzonych u 39 przedsiębiorców. Badaniami objęto 26 partii zimowych płynów do spryskiwaczy, 20 partii odmrażaczy oraz cztery partie koncentratów zimowych. Inspekcje prowadzono zarówno w niewielkich punktach handlu detalicznego, jak i w 19 dużych sieciach handlowych działających na terenie kraju.

Metanol w płynach do spryskiwaczy - lista zakwestionowanych produktów

UOKiK wskazał konkretne produkty, w których stężenie metanolu przekraczało 3 proc. Urząd nie podawał dokładnych wartości, ponieważ wyniki znajdowały się powyżej zakresu oznaczalności metody badawczej. W komunikacie podkreślono:

Na 50 zbadanych partii w 7 stwierdziliśmy przekroczoną dopuszczalną zawartość metanolu. Stężenie metanolu powyżej 3 proc.: koncentrat zimowego płynu do szyb CARBLIX -30 st. C, 1 l, E-NET sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, zimowy płyn do spryskiwaczy ELPRO -22 st. C, 5 l, ELKUR w Jarosławiu, płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych VIV, 5 l, Damet sp.j. Dańsko, Jaksina, odmrażacz do szyb MULLRODE -40 st. C, 500 ml, Mullrose BV, płyn do spryskiwaczy zimowy OPTIX T -22 st. C, 5 l, F.H. Woźniak Beata Gołębiewska w Chorzowie, zimowy płyn do spryskiwaczy nano technology SPEEDCAR -22 st. C, 5 l, SpeedCar Oil sp. z o.o. w Lidzbarku.

Dodatkowo w jednym przypadku zimowego płynu do spryskiwaczy o deklarowanej temperaturze -20 st. C odnotowano przekroczenie normy nieznacznie powyżej limitu. Próbka podstawowa wykazała 0,617 proc. metanolu, a próbka kontrolna 0,69 proc.

Groźne płyny do spryskiwaczy - reakcja rynku

W następstwie kontroli wydano cztery decyzje zobowiązujące przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań. W trzech kolejnych przypadkach postępowania są nadal w toku. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach trafiły także do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może podejmować dalsze działania w ramach swoich kompetencji.

Większość firm, których produkty zostały zakwestionowane, podjęła działania naprawcze. W praktyce oznaczało to wycofanie wskazanych partii ze sprzedaży jeszcze przed zakończeniem wszystkich procedur administracyjnych.

Warto zwracać uwagę na pochodzenie produktu, unikać podejrzanie tanich ofert i śledzić komunikaty dotyczące wycofań ze sprzedaży. Metanol paruje szybciej niż inne alkohole stosowane w takich preparatach, dlatego jego nadmierna zawartość może zwiększać ryzyko wdychania szkodliwych oparów podczas jazdy.

