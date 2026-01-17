E10 to nie koniec. Nowe przepisy mogą oznaczać problem dla wielu kierowców
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie do 29 proc. w 2030 r., zapisany w projekcie nowelizacji ustawy o biopaliwach, oznacza dalszą presję na skład paliw sprzedawanych w Polsce. Jeśli realizacja tych celów ponownie oprze się na paliwach konwencjonalnych, skutki kolejnych zmian mogą dotknąć znacznie większej grupy kierowców niż przy wprowadzeniu benzyny E10.
E10 miało być końcem dyskusji. Okazuje się, że było tylko etapem przejściowym. Opublikowany w środę rządowy projekt wdrażający unijną dyrektywę RED III zakłada niemal podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie do 2030 r. W praktyce oznacza to presję na dalsze zwiększanie udziału biokomponentów w paliwach - również w benzynie. Dla kierowców, którzy dopiero oswoili się z E10 to sygnał, że sprawa wcale nie jest zamknięta.
Dyrektywa RED III. Do wyboru są dwie opcje
Unijna dyrektywa RED III (2023/2413) daje państwom członkowskim alternatywę, a nie jeden obowiązkowy scenariusz. Do 2030 r. kraj może albo podnieść udział OZE w końcowym zużyciu energii w transporcie do co najmniej 29 proc. (liczony jako Narodowy Cel Wskaźnikowy - NCW), albo zredukować intensywność emisji gazów cieplarnianych w transporcie o co najmniej 14,5 proc.
W przypadku wyboru pierwszej opcji:
- presja idzie na skład paliwa, a nie na realną zmianę miksu pojazdów,
- biokomponenty w benzynie i dieslu stają się podstawowym narzędziem realizacji celu,
- starsze auta są pośrednio wypychane z rynku bez formalnego zakazu.
Redukcja emisji o 14,5 proc. mogłaby być realizowana m.in. przez:
- szybszą elektryfikację transportu (BEV, PHEV, floty),
- realne przesuwanie transportu na kolej i transport publiczny,
- ograniczenie emisji w logistyce i transporcie ciężkim,
- paliwa syntetyczne i zwiększone wykorzystanie wodoru bez presji na benzynę E10/E20.
To podejście jest trudniejsze do policzenia i wdrożenia, ale nie wymusza automatycznie podnoszenia domieszek bioetanolu w paliwach.
Polska wybrała ścieżkę zwiększania udziału paliw odnawialnych.
W praktyce oznacza to szybki wzrost Narodowego Celu Wskaźnikowego. Jeszcze w 2025 r. NCW wynosił 9,2 proc. W 2026 r. ma to być 10 proc., w 2027 r. - 11 proc., w 2029 r. - 15 proc. Kluczowy moment przychodzi w 2030 r., kiedy wskaźnik ma skoczyć niemal dwukrotnie - do 29 proc.
Ocena Skutków Regulacji (OSR) zakłada, że osiągnięcie celu możliwe będzie będzie przede wszystkim dzięki maksymalnemu wykorzystaniu biokomponentów z surowców spożywczych i pastewnych, a także wzrostowi wykorzystania tzw. biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej z OZE. W praktyce realizacja NCW od lat opiera się głównie na bioetanolu w benzynie oraz estrach w oleju napędowym - i to one dziś odpowiadają za największą część statystyk OZE w transporcie.
Według danych URE w 2024 r. do realizacji NCW wykorzystano ponad 500 tys. ton bioetanolu i blisko 1,5 mln ton estrów. Skala jest więc znacząca - i to właśnie ten mechanizm ma zostać dalej wzmocniony.
E10 było początkiem. E20 i E30 przestają być teorią
Formalnie projekt ustawy nie wprowadza nowego oznaczenia paliwa na stacjach. Nie ma w nim zapisu "E20" czy "E30". Ale przy tak dużym wzroście udziału OZE w transporcie trudno utrzymać obecny poziom domieszki wyłącznie innymi metodami - bez zwiększania udziału bioetanolu.
Biokomponenty zaawansowane i paliwa syntetyczne mają swoje limity - są drogie, wymagają inwestycji i czasu. Energia elektryczna z OZE pomoże, ale nie rozwiąże problemu w całości. W praktyce może to więc oznaczać presję na dalsze zwiększanie udziału bioetanolu w benzynie.
Nie wszystkie auta to wytrzymają. I to jest realny problem
E10 już dziś eliminuje część starszych samochodów z bezproblemowego tankowania. Wyższe stężenia etanolu to kolejne ryzyka - od degradacji uszczelek i przewodów paliwowych, po problemy z układem zasilania i rozruchem.
To szczególnie istotne w kraju, gdzie średni wiek auta przekracza 15 lat. Nawet jeśli nowe paliwo formalnie "będzie kompatybilne z większością pojazdów", realne koszty dostosowania floty poniosą kierowcy - nie rafinerie ani regulator.
Dziś producenci potwierdzają kompatybilność współczesnych konstrukcji z paliwem E5 i E10. Pod wyższe stężenia bioetanolu samochody projektuje się na rynkach, gdzie takie paliwo jest standardem - jak w Brazylii, gdzie obowiązuje E27. Wymaga to m.in. stosowania innych materiałów w układzie paliwowym, odpornych na działanie etanolu. Nie jest to bowiem kwestia samego silnika, lecz całego systemu: od przewodów i uszczelnień, przez pompę paliwa, po kalibrację sterownika silnika, która musi uwzględniać inną wartość opałową paliwa i odmienne proporcje mieszanki. Znaczenie ma także rozruch na zimno oraz trwałość elementów w długim okresie eksploatacji, liczonym nie w tysiącach, lecz w setkach tysięcy kilometrów. Bez takich testów długodystansowych producenci nie dopuszczają paliwa do użytku, a regulatorzy nie mogą wpisać go jako standardowego.
Rząd liczy na mnożniki i lotnictwo, ale benzyna zostaje na pierwszej linii
Projekt ustawy przewiduje system zachęt w postaci mnożników - paliwa odnawialne w lotnictwie i żegludze będą liczyć się podwójnie lub z wagą 1,5. Problem w tym, że te sektory mają ograniczony wpływ na realny bilans energetyczny transportu drogowego.
Dlatego to benzyna i diesel pozostają głównym narzędziem realizacji celu. A to oznacza, że zmiany, które dziś są zapisami w OSR, za kilka lat mogą mieć konkretne konsekwencje przy dystrybutorze.
E10 nie było wyjątkiem. Było ostrzeżeniem
Wprowadzenie E10 wywołało opór, chaos informacyjny i realne obawy kierowców. Nowy projekt pokazuje jednoznacznie: to nie był jednorazowy eksperyment, tylko element długofalowej strategii.
Przy zaplanowanym wzroście udziału OZE w transporcie kolejna zmiana paliwowa jest tylko kwestią czasu. Jeśli biokomponenty zaawansowane, paliwa syntetyczne i elektromobilność nie zapewnią wymaganej skali lub okażą się zbyt kosztowne, realizacja celów może ponownie oprzeć się na zwiększaniu udziału bioetanolu w paliwach. Tym razem skutki takiej zmiany mogą dotknąć znacznie większej grupy samochodów niż przy wprowadzeniu E10. Za to nie będą zmartwieniem dla posiadaczy aut elektrycznych.