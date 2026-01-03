Działali metodą "na stłuczkę". Wyłudzili ponad 1,2 mln zł

Michał Domański

Michał Domański

Białostocka prokuratura postawiła pięciu osobom zarzuty wyłudzania odszkodowań za fikcyjne kolizje drogowe. Wśród oskarżonych jest były rzeczoznawca, pracujący w firmach ubezpieczeniowych. Wysokość wyłudzonych kwot ma przekraczać w sumie 1,2 mln zł.

Dwa samochody po kolizji na miejskiej ulicy, uszkodzenia widoczne na zderzaku jednego z pojazdów oraz fragmenty plastikowych elementów leżące na asfalcie, w tle oznakowanie poziome jezdni.
Prokuratura postawiła zarzut wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych pięciu osobom (fot. ilustracyjne)Karol MakuratReporter

W skrócie

  • Pięć osób oskarżono o wielomilionowe wyłudzenia odszkodowań za fikcyjne kolizje, wykorzystując do tego m.in. fałszywe dokumenty i współpracę z nieuczciwymi policjantami.
  • Głównym organizatorem był były rzeczoznawca ubezpieczeniowy, a w procederze uczestniczył również właściciel warsztatu naprawczego oraz trzy inne osoby.
  • Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku, a sprawcom grozi do 10 lat więzienia.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jak dochodziło do wyłudzeń odszkodowań za kolizje drogowe?

Jak przekazała prokuratura, kolizje drogowe były pozorowane lub w ogóle nie miały miejsca, ale były zgłaszane do firm ubezpieczeniowych, od których wyłudzano w ten sposób odszkodowania komunikacyjne.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku od wielu lat zajmuje się sprawami fikcyjnych kolizji. To śledztwo obejmowało lata 1998-2006, badano w nim ok. trzystu takich przypadków.

Niektóre wątki dotyczyły współdziałania w tych przestępstwach z funkcjonariuszami policji, fałszowania dokumentów oraz wyłudzania poświadczeń nieprawdy - chodziło o dowody rejestracyjne wystawiane na osoby nie będące faktycznymi właścicielami samochodów, wykorzystywanych potem do fikcyjnych kolizji i wyłudzania odszkodowań.

Oszuści wyłudzili ponad 1,2 mln zł z odszkodowań za zdarzenia drogowe

Jak podała prokuratura, wcześniej ze śledztwa wyłączono wątki dotyczące 175 osób, wobec których do sądów trafiły albo akty oskarżenia albo wnioski o poddanie się karze bez przeprowadzania rozprawy. Prawomocnie zostały skazane dotąd 133 osoby, w tym pięciu byłych już policjantów (w tych przypadkach za przyjęcie łapówek), dwie osoby zostały uniewinnione, wobec pozostałych sprawy są w toku.

Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku, akt oskarżenia dotyczący pięciu osób kończy to postępowania. Wśród oskarżonych jest mężczyzna uważany za głównego organizatora tych przestępstw. To były rzeczoznawca w firmach ubezpieczeniowych. W jego przypadku zarzuty dotyczą między innymi założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w 60 wyłudzeniach odszkodowań na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.

Zobacz również:

Od 1 stycznia działają w Polsce trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości
Wiadomości

Nowy najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce już działa. Gdzie się znajduje?

Michał Domański
Michał Domański

    Wraz z nim przed sądem stanie też właściciel warsztatu blacharsko-lakierniczego, w którym naprawiano część samochodów wykorzystywanych do przestępstw. W jego przypadku również chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w 20 wyłudzeniach odszkodowań na ponad 240 tys. zł.

    Trzy kolejne osoby odpowiedzą za oszustwa. Żadna z tych osób oskarżonych nie jest obecnie aresztowana, śledczy stosują wobec nich poręczenia i zabezpieczenia majątkowe. Dwóm pierwszym oskarżonym grozi do 10 lat, pozostałej trójce - do 8 lat więzienia.

    Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Nie wyznaczył on jeszcze daty rozpoczęcia procesu.

    Groźny wypadek na S8. Auto wbiło się w naczepę ciężarówkiPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze