Volkswagen Jetta, którym przez długie lata jeździł Książulo, trafił na rynek wtórny w bardzo dobrym stanie. Były właściciel stwierdził w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, że samochód bez problemu przechodził przegląd okresowy. Przed sprzedażą wymagał jedynie gruntownego sprzątania ("papierki po kebabach z różnych miast w środku") oraz drobnych prac lakierniczych ("legendarny ślad po stłuczce ze smokiem wawelskim w krk"). Wszystko wskazuje na to, że jakiś czas temu pozbył się wysłużonego samochodu i wybrał nowy samochód z salonu. Tym razem padło na segment premium.

Książulo kupił nowy samochód. To Mercedes CLE

Mercedes CLE Coupe to nowy samochód, którym jeździ Książulo. Twórca pochwalił się nowym nabytkiem w jednym z filmów. Spostrzegawczy widzowie szybko zauważyli, że youtuber nagrywa z wnętrza luksusowego coupe, a w komentarzach pod filmami zrobiła się prawdziwa burza. Wielu widzów uznało, że Książulo się "sprzedał", ale popularny twórca raczej podszedł do tych zarzutów z przymrużeniem oka.

Zdjęcie Książulo zdecydował się na nowego Mercedesa CLE Coupe prosto z polskiego salonu. / screen z youtube.com/@ksiazulo

Mercedes CLE Coupe pojawił się w polskich salonach pod koniec 2023 roku, a cennik tego modelu startuje od 249 900 zł. Nie wiemy, jaki silnik wybrał youtuber, ale na zdjęciach widać, że jest to wersja benzynowa (obrotomierz wyskalowany do 8 tys. obr./min). Być może jest to podstawowa wersja CLE 200 Coupe jest wyposażona w turbodoładowany, dwulitrowy silnik benzynowy wspomagany przez układ mild hybrid. Moc układu napędowego wynosi 204 KM + 23 KM i trafia na tylną oś za pośrednictwem 9-biegowej skrzyni automatycznej. Najczęściej wybieraną wersją w Polsce jest wariant CLE 300 4MATIC Coupe (258 KM + 23 KM) - dostępny od 295 tys. zł.

Wideo youtube

Samochód pojawiający się w filmach ma nietypowy kolor nadwozia. Youtuber zdecydował się na lakier z serii "Manufaktur" o nazwie "alpejska szarość", który wymaga dopłaty w wysokości 13 240 zł. Oprócz tego auto jest wyposażone w panoramiczny dach (dopłata 8174 zł).

We wnętrzu samochodu dominuje czerń. W standardowej wersji CLE Coupe znajdziemy fotele obszyte sztuczną skórą "Artico", tak samo jak elektryczne sterowanie foteli wraz z pamięcią ustawień, oświetlenie ambient oraz duży tablet centrum multimedialnego. Cena podobnie skonfigurowanego samochodu wynosi ok. 320 tys. zł, a miesięczna rata to ponad 4,6 tys. zł brutto. Niewykluczone, że Książulo zdecydował się dodatkowe, ale niewidoczne na pierwszy rzut oka elementy wyposażenia, które znacząco podnoszą wartość samochodu.

Jednak spoglądając na wyświetlenia przy jego kolejnych filmach nasuwa się jeden prosty wniosek - Książulo raczej nie musi się martwić o ratę leasingu za samochód.