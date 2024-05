Spis treści: 01 BYD ma już 1 proc. europejskiego rynku. W tym roku chce 5 proc.

02 Już nie tylko samochody elektryczne. BYD będzie sprzedawał hybrydy

03 Kontrowersyjne hybrydy plug-in

04 BYD Atto 3 przebojem. Ale za rogiem czai się BYD Seagull

05 BYD w Polsce od czerwca 2024 roku

BYD to duża firma, największy na świecie producent samochodów elektrycznych, który dzięki świetnym wynikom na rodzimym rynku, strącił z piedestału mającą coraz większe kłopoty Teslę. W 2023 roku marka sprzedała w Europie niespełna 16 tys. samochodów elektrycznych, osiągając 1,1 proc. udziału w rynku.

BYD ma już 1 proc. europejskiego rynku. W tym roku chce 5 proc.

To nie zaspokaja ambicji BYD. Koncern już zapowiedział, że w tym roku chce osiągnąć 5 proc, udziału w rynku, co może oznaczać sprzedaż około 70 tys. samochodów bateryjnych. Póki co, w pierwszym kwartale sprzedano 7701 egzemplarzy, o 717 więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku. Więcej, ale jednak udział BYD w rynku spadł do 0,46 proc. Tym samym BYD jest drugim największym chińskim producentem w Europie, ustępując należącej do koncernu SAIC marce MG.

Zdobycie 5-procentowego udziału nie będzie łatwe. Europejski rynek samochodów elektrycznych przeżywa obecnie trudne chwile. Po zakończeniu programów dopłat sprzedaż aut bateryjnych, niespodziewanie dla analityków, zaczęła spadać.

Już nie tylko samochody elektryczne. BYD będzie sprzedawał hybrydy

Dlatego BYD zamierza oferować na Starym Kontynencie nie tylko samochody elektryczne, ale również hybrydy typu plug-in, a więc z możliwością ładowania. Ich największym atutem, podobnie jak w przypadku samochodów bateryjnych, ma być przystępna cena. Michael Shu, dyrektor zarządzający BYD Europe powiedział na kongresie Financial Times Future of the Car Summit, że ceny hybrydowych pojazdów BYD będą na takim samym poziomie, jak ceny klasycznych samochodów spalinowych producentów europejskich.

Początkowo samochody hybrydowe BYD będą produkowane w Chinach, ale następnie - w Europie. W grudniu 2023 roku koncern ogłosił, że swoją pierwszą europejską fabrykę ulokuje w Szeged na Węgrzech. Już od 2025 roku ma ona produkować zarówno samochody elektryczne, jak i hybrydowe typu PHEV (plug-in).

Zdjęcie Najchętniej kupowany w Europie model BYD to Atto 3 / Getty Images

Kontrowersyjne hybrydy plug-in

W zeszłym roku hybrydy plug-in w Europie zanotowały zaskakujące wzrosty sprzedaży. Dla producentów jest to świetny sposób na obniżenie sumarycznej emisji CO2, a więc zmniejszenie kar za przekroczenie norm. Tyle tylko, że przeprowadzony przez Komisję Europejską monitoring wykazał, że kierowcy swoich hybryd plug-in nie ładują, w efekcie realna emisja 3,5-krotnie przekracza dane z testów. W efekcie procedura testowa ma zostać zmieniona.

Obecnie BYD w Chinach sprzedaje już wyłącznie samochody i hybrydy plg-in, produkcja samochodów spalinowych została zakończona w 2023 roku. Chiński producent, który po raz pierwszy właśnie w zeszłym roku stał się największych producentem samochodów w Kraju Środka, detronizując Volkswagena, podaje, że połowę sprzedaży stanowią samochody hybrydowe, a połowę - elektryczne.

BYD Atto 3 przebojem. Ale za rogiem czai się BYD Seagull

Natomiast w Europie póki co, oferowane są wyłącznie samochody elektryczne, a najchętniej wybieranym jest kompaktowy SUV Atto 3. Nie jest wykluczone jednak, że na Starym Kontynencie pojawi się również BYD Seagull, czyli małe auto, które debiutowało na salonie w Szanghaju w 2023 roku. W Chinach samochód kosztuje równowartość nieco ponad 10 tys. dolarów. Samochód ma 3780 mm długości, 1715 mm szerokości i 1540 mm wysokości. W ofercie są wersje z akumulatorem o pojemności 30 i 38 kWh oraz mocą 75 i 102 KM.



Zdjęcie BYD Seagull / Getty Images

BYD Seagull spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na rynku, w Chinach w nieco ponad pół roku sprzedano przeszło 260 tys. egzemplarzy tego modelu. BYD nie ukrywa jednak, że jeśli ten model miałby trafić do Europy, musiałby przejść poważną modernizację. A to oczywiście oznacza, że nie możemy liczyć na cenę w okolicach 40 tys. zł.

BYD w Polsce od czerwca 2024 roku

Samochody BYD będzie można kupić w Polsce od czerwca 2024 roku. Wejście na rynek zbiegnie się z finałami mistrzostw Europy w piłce nożnej, których oficjalnym partnerem jest chiński koncern. Na początek w naszym kraju pojawią się modele elektryczne: Seal i Atto 3. Ceny nie są jeszcze znane.