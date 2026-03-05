W skrócie W wielu powiatach zaczyna brakować blankietów kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, a niektóre placówki już ich nie mają.

Liczba wniosków o karty parkingowe rośnie, co potwierdzają dane z takich miast jak Kraków, Katowice, Rybnik, Opole, Jelenia Góra i Nysa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada dostarczenie nowych blankietów w ostatnim tygodniu marca oraz wprowadzenie nowego wzoru karty parkingowej od lipca.

Brakuje kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Problem w wielu powiatach

Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wydawane są przez powiatowe i miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dokument pozwala parkować na miejscach oznaczonych tzw. kopertą, a w wielu miastach umożliwia także bezpłatne korzystanie z płatnych parkingów. Posiadacze karty mogą również nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących postoju i parkowania.

Aby wydać kartę parkingową, potrzebny jest specjalny blankiet - zabezpieczony druk przekazywany zespołom przez administrację centralną. Właśnie tych blankietów zaczyna brakować. Z danych zebranych z 87 zespołów orzekających wynika, że aż 12 placówek nie posiada już żadnych blankietów kart parkingowych. W kolejnych 20 zapasy są na wyczerpaniu. Jednocześnie w Polsce działa łącznie 294 zespoły tego typu, co pokazuje skalę problemu.

W sześciu przypadkach zespoły ratują się pożyczaniem blankietów od sąsiednich powiatów, aby móc na bieżąco wydawać dokumenty osobom uprawnionym.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych. Gwałtowny wzrost liczby wniosków

Jednym z powodów braków jest rosnąca liczba składanych wniosków o wydanie kart parkingowych. Dane z kilku miast pokazują, że w ostatnich latach liczba wydawanych dokumentów znacząco wzrosła.

W powiatowym zespole w Krakowie w 2022 roku wydano 585 kart parkingowych. W 2025 roku było to już 1110 dokumentów, czyli niemal dwukrotnie więcej. W Katowicach liczba wydanych kart wzrosła z 1616 do 2342. Jeszcze większy wzrost odnotowano w Rybniku - z 2618 kart do 4566. W Opolu liczba dokumentów zwiększyła się z 843 do 1670, w Jeleniej Górze z 1066 do 1890, a w Nysie z 285 do 622.

Jedną z przyczyn jest rosnąca liczba płatnych parkingów w miastach oraz przy placówkach medycznych. Osoby posiadające kartę parkingową mogą w wielu takich miejscach parkować bez opłat, co zwiększa zainteresowanie tym dokumentem. Równocześnie rośnie liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Brakuje kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Samorządy pożyczają blankiety

Problem szczególnie widoczny jest w części województwa małopolskiego. W Tarnowie oraz w powiecie krakowskim zapasy blankietów już się skończyły. Zespoły muszą pożyczać druki od innych jednostek i od razu wydawać je osobom oczekującym na dokument.

W Olkuszu w zapasie pozostało zaledwie dziewięć blankietów. W Wieliczce dostępnych jest około 210. Z kolei miejski zespół w Krakowie informuje, że posiada zapasy wystarczające do końca roku. Pracownicy zespołów zwracają także uwagę na problemy komunikacyjne z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Ich zdaniem zgłoszenia dotyczące braków blankietów nie zawsze spotykają się z szybką reakcją, co utrudnia planowanie pracy w placówkach.

Ministerstwo zapowiada dostawy kart parkingowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że produkcja blankietów trwa. Według zapowiedzi dokumenty mają trafić do zespołów w ostatnim tygodniu marca.

Resort zapewnia, że liczba przygotowanych blankietów będzie odpowiadać rocznemu zapotrzebowaniu zgłoszonemu przez powiatowe zespoły na 2026 rok. Do czasu dostarczenia nowych druków placówki zachęcane są do współpracy i przekazywania blankietów tam, gdzie ich brakuje. Od lipca ma zostać wprowadzony nowy wzór karty parkingowej. Zmiana ma usprawnić system dystrybucji dokumentów i ograniczyć konieczność corocznego szacowania zapotrzebowania przez powiatowe zespoły.

