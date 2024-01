Będzie remont ul. Powstańców Śląskich. To historyczny moment dla Wrocławia

Wkrótce zmiany na słynnej wrocławskiej ulicy

Ulica Powstańców Śląskich to jedna z najbardziej znanych i najważniejszych dróg we Wrocławiu. Niestety jednocześnie od lat stanowi ona niechlubny przykład licznych zaniedbań drogowych w dolnośląskim mieście. Wyłożona jeszcze poniemiecką kostką brukową straszy kierowców licznymi krzywiznami i niewidocznymi na pierwszy rzut oka dziurami. Jak się jednak okazuje - już wkrótce mieszkańcy Wrocławia będą mogli odetchnąć z ulgą.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował bowiem o przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla remontu nawierzchni słynnej ulicy. Prace mają objąć spory odcinek drogi, od ulicy Swobodnej do skrzyżowania z aleją Hallera i Wiśniową. Jeśli wszystko pójdzie po myśli ZDiUM - wspomniany przetarg zostanie ogłoszony do końca lutego.

Remont zostanie podzielony na etapy

Sam remont ma zostać podzielony na 3 etapy. W sumie - jak podkreślają urzędnicy - położone zostanie blisko 2 kilometry nowej nawierzchni.

w pierwszym etapie planowane są pracy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Swobodną do skrzyżowania z ulicą Radosną i Szczęśliwą

w drugim etapie realizowany będzie odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Wielka do ronda.

w trzecim etapie planowane są prace na odcinku od ronda do skrzyżowania z al. Hallera i Wiśniową.

W każdym z etapów dotychczasowa nawierzchnia z kostki zostanie rozebrana, projekt zakłada też wymianę podbudowy na wszystkich odcinkach ulicy objętych pracami. W ramach prac zostanie też odtworzona zieleń i chodniki w zakresie, w którym zostaną naruszone przy regulacji krawężnika. Drogowcy chcą także wyregulować wpusty kanalizacji deszczowej i pokrywy studni.

Koszty całej inwestycji jeszcze nieznane

Według oficjalnych planów ZDiUM, dokumentacja projektowana remontu ulicy Powstańców Śląskich ma zostać przygotowana przez wykonawcę w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy. Obecnie trudno jednak spekulować na temat kosztów całej inwestycji. Jak podkreślają władze miasta - poznamy je dopiero po otrzymaniu dokumentacji projektowej.