W skrócie Polski kierowca w Czechach stracił tablice rejestracyjne przez zaległości leasingodawcy, mimo że prowadził pojazd prawidłowo.

Czeskie przepisy pozwalają policji zatrzymać tablice auta w przypadku nieuregulowanych mandatów właściciela pojazdu, nawet jeśli kierowca o nich nie wiedział.

Nie istnieje sposób, aby użytkownik leasingowanego auta mógł wcześniej sprawdzić zadłużenie własnej firmy leasingowej w Czechach.

W sieci błyskawicznie rozchodzi się nagranie z noworocznego spotkania naszego rodaka z czeską policją. Użytkownik Instagrama toma_sch opowiada o sytuacji, w której podczas rutynowej kontroli czescy policjanci zdecydowali o zatrzymaniu tablic rejestracyjnych i tym samym - uniemożliwieniu mu kontynuacji podróży. Nagranie szybko zwróciło uwagę, bo pokazuje scenariusz, który dla wielu kierowców brzmi jak pomyłka. Tymczasem to realny efekt czeskich przepisów, przed którymi od dłuższego czasu ostrzegają polskie służby konsularne.

Kontrola drogowa w Czechach bez wykroczenia. Co zobaczyła policja

Z perspektywy kierowcy kontrola wyglądała standardowo. Dokumenty były ważne, zachowanie na drodze prawidłowe, nie pojawił się żaden zarzut dotyczący jazdy. Problem pojawił się dopiero po sprawdzeniu pojazdu w systemach czeskich służb.

W Czechach kontrola drogowa może służyć nie tylko ocenie bieżącego zachowania kierowcy, lecz także egzekucji nieopłaconych mandatów, które widnieją w systemach administracyjnych. Egzekucja może nastąpić bezpośrednio na drodze.

Kluczowe znaczenie ma status pojazdu. W przypadku leasingu lub wynajmu długoterminowego formalnym właścicielem samochodu jest instytucja finansowa - fundusz leasingowy albo bank - a nie osoba siedząca za kierownicą.

Jeżeli taki właściciel posiada w Czechach nieuregulowane zobowiązania z tytułu mandatów, czeskie służby mogą podjąć czynności egzekucyjne wobec pojazdu należącego do tego podmiotu. Nie ma przy tym znaczenia, że aktualny kierowca nie miał nic wspólnego z wcześniejszymi naruszeniami przepisów.

Cudze mandaty i egzekucja na drodze. Jak działa czeski przepis?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraźnie wskazuje, że w Czechach możliwa jest egzekucja zaległych mandatów zarówno wobec kierowcy, jak i wobec właściciela pojazdu.

Odzyskiwanie należności dotyczy mandatu nałożonego zarówno na kierowcę, jak i właściciela pojazdu i następuje w miejscu kontroli drogowej. Jeśli korzystasz z auta w leasingu od firmy leasingowej, która nie opłaciła zaległych kar z tytułu przekroczenia prędkości zarejestrowanych przez fotoradary w Czechach, policja może nałożyć mandat karny obejmujący całościowe zadłużenie danej firmy leasingowej.

W praktyce leasing sprawia, że użytkownik auta może zostać wciągnięty w postępowanie dotyczące cudzych zobowiązań, bo jedzie samochodem należącym do podmiotu, który ma długi wobec czeskich organów.

To właśnie ten mechanizm zadziałał w przypadku kierowcy z nagrania. Kontrola drogowa nie dotyczyła jego jazdy, lecz statusu pojazdu i sytuacji właściciela auta.

Dlaczego czeska policja może zdjąć tablice rejestracyjne?

Jeżeli należność nie zostanie uregulowana na miejscu, czeskie przepisy pozwalają policji uniemożliwić dalszą jazdę. Jednym z narzędzi jest zatrzymanie tablic rejestracyjnych. Dla kierowcy oznacza to przymusowy postój, nawet jeśli sam nie popełnił żadnego wykroczenia. To środek egzekucyjny, a nie kara za jazdę. Z punktu widzenia czeskiego prawa jest on legalny i stosowany w sytuacjach, gdy zobowiązania nie zostały uregulowane.

Ratunkiem dla kierowcy jest opłacenie zobowiązania na miejscu. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że firma leasingowa jest właścicielem tysięcy aut, ogólna kwota zobowiązania może być liczona w dziesiątkach tysięcy złotych.

Fundusze leasingowe informują, że kierowca może zdecydować o samodzielnym uiszczeniu zobowiązania, a potem zgłosić się do funduszu celem otrzymania zwrotu poniesionego kosztu.

Leasing a wyjazd do Czech. Tego nie da się sprawdzić przed wyjazdem

Największym problemem jest to, że kierowca nie ma realnej możliwości samodzielnego sprawdzenia, czy instytucja finansowa będąca właścicielem auta ma w Czechach zaległe mandaty. Nie istnieje publiczny rejestr, który pozwalałby zweryfikować to przed wyjazdem.

MSZ ostrzega przed wyjazdem do Czech samochodem w leasingu

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych od dłuższego czasu informuje o tym ryzyku w oficjalnych poradach dla podróżujących do Czech. Mimo to wiele osób dowiaduje się o istnieniu tego mechanizmu dopiero w praktyce - często w najmniej oczekiwanym momencie, na poboczu drogi.

W praktyce oznacza to jedno: podróż do Czech samochodem w leasingu wiąże się dziś z ryzykiem, które nie wynika z zachowania kierowcy, lecz z sytuacji prawnej właściciela pojazdu.

