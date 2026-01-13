Amerykańska marka wchodzi do Polski. Dla wielu to legenda

W skrócie Amerykańska marka Gulf, znana z motorsportu i sieci stacji paliw, wchodzi na polski rynek dzięki umowie z QMex Energy.

Pierwsza polska stacja Gulf powstanie na Pomorzu Zachodnim, a kolejne pojawią się w innych regionach kraju.

QMex Energy planuje rozwój sieci Gulf poprzez model lekkiej franczyzy, z pierwszymi stacjami ruszającymi w 2026 roku.

Gulf Oil powstał w 1901 roku w Teksasie jako niewielkie przedsiębiorstwo naftowe. W kolejnych dekadach marka systematycznie się rozwijała, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych graczy w globalnej branży paliwowej. Charakterystyczne logo oraz nazwa Gulf są dziś doskonale znane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie i Azji.

Na sukces firmy wpłynęła rozbudowa własnej sieci stacji paliw, a także konsekwentnie budowana obecność w świecie motorsportu. To właśnie zaangażowanie w Formułę 1 oraz legendarne wyścigi 24h Le Mans w dużej mierze przyczyniły się do wzmocnienia wizerunku marki wśród kierowców i fanów motoryzacji. Obecnie Gulf prowadzi działalność w ponad 20 krajach, obejmując swoim zasięgiem pięć kontynentów.

Zaangażowanie w wyścigi 24h Le Mans przyczyniły się do wzmocnienia wizerunku marki. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Gulf wchodzi do Polski. Pierwsza stacja na Pomorzu Zachodnim

Wkrótce do nich dołączy także Polska. Wejście amerykańskiego koncernu na nasz rynek jest efektem współpracy z firmą QMex Energy, która odpowiadać będzie za rozwój sieci stacji paliw pod charakterystycznym szyldem Gulf. Podpisana na 15 lat umowa licencyjna zapewnia partnerowi wyłączność na detaliczną sprzedaż paliw tej marki na terenie kraju.

Pierwsza stacja Gulf ma powstać na Pomorzu Zachodnim, a w kolejnych etapach rozwoju sieci planowane są otwarcia m.in. w Trójmieście oraz innych regionach Polski. Równolegle QMex Energy pracuje nad wdrożeniem modelu franczyzowego. Tzw. "lekka franczyza" ma umożliwić właścicielom stacji samodzielne prowadzenie działalności przy wsparciu rozpoznawalnej marki, oferując jednocześnie minimalne opłaty oraz większą elastyczność w zarządzaniu punktem sprzedaży.

Punkty w starannie wybranych regionach

Proces wejścia marki Gulf na polski rynek nadal jest w toku. Firma prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi współpracą franczyzową, jednocześnie przygotowując zaplecze organizacyjne i techniczne niezbędne do uruchomienia pierwszych punktów sprzedaży. Choć zapowiedzi wskazują, że debiut stacji paliw pod szyldem Gulf ma nastąpić w 2026 roku, konkretne daty otwarcia poszczególnych lokalizacji nie zostały jeszcze ujawnione.

Przedstawiciele QMex Energy zaznaczają, że ekspansja będzie realizowana stopniowo i w sposób kontrolowany. Nowe stacje mają pojawiać się etapami, w starannie wybranych regionach kraju, co ma pozwolić na sprawne wdrożenie standardów marki oraz dostosowanie oferty do lokalnych uwarunkowań rynkowych. Taki model rozwoju ma zapewnić stabilny wzrost sieci i zbudować solidne fundamenty dla dalszej obecności Gulf w Polsce.

