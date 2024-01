Skarbówka zarekwirowała Porsche. Teraz wystawia je na sprzedaż, jest okazja!

Spis treści: 01 Małopolska skarbówka pozbywa się luksusowych samochodów

02 Cayenne oraz Panamera Turbo S licytowane przez skarbówkę

03 Wkrótce kolejne obniżenie cen wystawionych aut

04 Jak wziąć udział w licytacji?

Popularną praktyką Urzędów Skarbowych jest wystawianie na licytacji przejętych prawnie gruntów i samochodów. W tym drugim przypadku wyjątkowe szczęście do licytacji nietuzinkowych aut mają urzędnicy z Małopolski.

Małopolska skarbówka pozbywa się luksusowych samochodów

Na początku ubiegłego roku do "oferty" Urzędu Skarbowego w Zakopanem trafił luksusowy Bentley Continental GT, który ostatecznie został sprzedany nowemu właścicielowi za zaledwie 101 tys. zł. Niedługo później ciekawą propozycją mógł pochwalić się US w Nowym Targu, gdzie wylicytowane zostało kilkunastoletnie Porsche Panamera GTS. Tym razem z podobną "ofertą" wyszedł Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza, który zdecydował się wystawić na aukcję dwa luksusowe modele Porsche.

Reklama

Cayenne oraz Panamera Turbo S licytowane przez skarbówkę

Jak możemy wyczytać w oficjalnym obwieszczeniu krakowskiego urzędu, Porsche Panamera Turbo S oraz Porsche Cayenne II pochodzą z 2015 roku. Oba pojazdy należały do tego samego dłużnika i przez większość swojego czasu stały nieużywane pod zadaszeniem. Początkowo cena wywoławcza pierwszego z nich została ustalona na 207 450 tys. zł. Drugi pojazd można było nabyć za minimalną kwotę 196 875 zł.

Zdjęcie Dwa Porsche wystawione na licytacje US. Fot. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie /

Wkrótce kolejne obniżenie cen wystawionych aut

Chociaż na tle oferty rynkowej ceny te wydawały się atrakcyjne, pierwsza z licytacji, która miała miejsce 10 stycznia 2024 zakończyła się fiaskiem. Do krakowskiego Urzędu Skarbowego nie wpłynęła ani jedna oferta zakupu pojazdów. Z tego względu już wkrótce zostanie ogłoszony nowy przetarg, a cena obu samochodów zostanie obniżona do połowy ich rynkowej wartości. Co ważne, oba samochody są techniczne sprawne.