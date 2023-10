Wszedł nowy zakaz. Rosjanie stracili dostęp do dużego rynku aut używanych

Spis treści: 01 Rosjanie mają do wyboru tylko auta marek rodzimych lub chińskich

Rosjanie mają do wyboru tylko auta marek rodzimych lub chińskich

Wskutek sankcji nałożonych na Rosję i wycofaniu się z rynku wielu producentów samochodów, rosyjscy obywatele mają dziś do wyboru jedynie samochody rodzimej produkcji lub auta pochodzące z Chin. Samochody rosyjskich marek pozostawiają jednak wiele do życzenia. Przykładowo jakiś czas temu wznowiono produkcję auta, które debiutowało w 1977 roku - Ładę Nivę. Ze względu na problemy z dostawami komponentów w wielu samochodach wyprodukowanych po nałożeniu sankcji brakuje tak podstawowych elementów wyposażenia jak np. poduszki powietrzne.

Oczywiście pozostają jeszcze producenci z Państwa Środka. Chiny nie tylko eksportują samochody do Rosji, ale też nawiązują współpracę przy produkcji aut z rodzimymi producentami. Wskutek tego z taśm rosyjskich zakładów zjeżdżają chińskie modele sygnowane znaczkami rosyjskich producentów. Trzeba jednak pamiętać, że kupowane są nie tylko nowe samochody.

Rosjanie chętnie kupowali samochody z Japonii

Rosjanie inwestują również w samochody używane. Teraz mają z tym jednak poważny problem. Na początku sierpnia w Japonii wszedł w życie zakaz eksportu do Rosji nowych i używanych samochodów z silnikami o pojemności powyżej 1,9 litra, aut hybrydowych oraz elektrycznych. W efekcie Kraj Kwitnącej Wiśni odciął dopływ używanych aut Toyoty, Hondy czy Nissana do Rosji. Czy decyzja japońskiego rządu będzie odczuwalna dla tego kraju? Z pewnością.

Jak informuje Reuters, rosyjski popyt na samochody używane z Japonii gwałtownie wzrósł po wycofaniu się wielu producentów ze "świata zachodniego". Według danych japońskiego Ministerstwa Handlu, na które powoływało się "The Japan News" w 2022 roku do Federacji Rosyjskiej trafić miało ok. 200 tys. samochodów używanych. W porównaniu z rokiem poprzednim oznaczało to wzrost o 30 proc.

Najwidoczniej fakt, że kierownica jest po prawej stronie kompletnie Rosjanom nie przeszkadza. Z danych rosyjskiego Autostatu, na które powołuje się agencja, wynika, że ponad połowa z 303 tys. sprowadzonych do Rosji samochodów w okresie od stycznia do sierpnia tego roku pochodziła z Japonii. Dla porównania w tym samym czasie w kraju tym sprzedano prawie 607 tys. nowych samochodów. Oczywiście były to przede wszystkim modele marek rosyjskich i chińskich.

Ograniczenie eksportu to problem nie tylko dla Rosjan

Ograniczenie eksportu na tak duży rynek sprawiło, że ceny samochodów używanych w Japonii spadły. Dla sprzedawców wprowadzone ograniczenia oznaczają jednak spore straty. Sprzedawcy zostali zmuszeni do szukania nowych rynków zbytu. Przede wszystkim brane pod uwagę są kraje, w których obowiązuje zasada ruchu lewostronnego - chodzi tutaj o Nową Zelandię, kraje Azji Południowo-Wschodniej czy Afryki.