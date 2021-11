Używane auta rekordowo drogie. Tak źle nie było jeszcze nigdy!

Motorynek Wciąż drożeją nowe samochody. Skala podwyżek jest poważna

Jak wynika z miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w październiku 2021 roku w Polsce pojawiło się 223.045 ofert sprzedaży samochodów używanych. Oznacza to duży wzrost w stosunku do września bieżącego roku - aż o 19.849 aut. To pierwszy wzrost liczby aut używanych na rynku od wielu miesięcy. Równocześnie, od początku roku, liczba samochodów oferowanych na rynku wtórnym zmalała prawie o 30 tysięcy pojazdów.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w październiku był Opel Astra. Chętni na takie auto mieli do wyboru aż 6 864 samochodów. Na drugim miejscu znalazło się Audi A4 z wynikiem 5 664 samochodów. Ostatni stopień podium zajęło BMW 3. W październiku na sprzedaż wystawiono 5 130 egzemplarzy popularnej "trójki".



Reklama

Polacy już nie chcą diesli?

Co ciekawe - największa liczba ofert dotyczyła samochodów z silnikami wysokoprężnymi. Na nowego właściciela czekało w październiku 105 819 takich aut. Wygląda więc na to, że rodakom udziela się płynąca z zachodu moda na odwracanie się od silników Diesla. Sytuacje potęguje zapewne powracająca w mediach kwestia planowanych stref czystego transportu i wysokie ceny napraw.



W październiku do kupienia było też w Polsce 97 555 aut z silnikami benzynowymi i 15 520 samochodów z instalacją gazową. Za nimi uplasowały się hybrydy (2 032 ogłoszenia o sprzedaży). Marginesem rynku wtórnego pozostają auta elektryczne (713 ofert sprzedaży) i wyposażone w instalację CNG (81 ofert sprzedaży).



Ile kosztuje używane auto? Możesz być w szoku

Rozpędzająca się inflacja nie pozostaje bez wpływu na ceny. Mediana ceny samochodu używanego wciąż rośnie. W październiku osiągnęła kolejny historyczny rekord - 22 000 zł! Mediana przebiegu wynosi obecnie 181 600 km, a mediana wieku - 12,3 roku.



Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych - 42 060 - pojawiło się w październiku w województwie mazowieckim. Na Mazowszu notuje się również najwyższe ceny. Ich mediana wynosi tutaj aż 27 900 zł. Po drugiej stronie skali plasuje się województwo kujawsko-pomorskie, gdzie mediana ceny samochodu używanego wynosi 17 990 zł.