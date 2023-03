Spis treści: 01 Na autostradzie A2 drożej już od czwartku

Na autostradzie A2 drożej już od czwartku

Rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej S.A. (AWSA) Anna Ciamciak poinformowała, że nowe stawki za przejazd trasą między Nowym Tomyślem a Koninem zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 6 rano. "Wprowadzona zostaje także dla motocykli szósta kategoria, co w praktyce oznacza obniżenie na tym odcinku opłat dla jednośladów o 46 proc." - dodała rzeczniczka.

Kierowcy zapłacą 84 zł za przejechanie 150 km

Według nowej taryfy przejazd każdym z trzech 50-km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem motocyklistów będzie kosztować 14 zł; 28 zł, czyli o 2 zł więcej niż obecnie zapłacą prowadzący auta osobowe. Do 43 zł wzrośnie cena przejazdu dla aut dwuosiowych z przyczepami. Stawka dla samochodów trzyosiowych wzrośnie do 66 zł. Kierowcy pojazdów o więcej niż trzech osiach i samochodów trzyosiowych z przyczepami będą musieli zapłacić 100 zł, zaś stawka dla pojazdów ponadnormatywnych wzrośnie do 280 zł.

Podwyżka za podwyżką. Od ostatniej minęło pół roku

Poprzednią podwyżkę cen przejazdu A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem AWSA ogłosiła we wrześniu ub. roku.

We wtorkowym komunikacie AWSA zaznaczono, że opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług, w przeciwieństwie do publicznych autostrad, na których takiego podatku się nie pobiera. Dodano, że koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko - Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.

"Zmiana cen podyktowana jest wzrostem kosztów bieżącego utrzymania, kosztów finansowania - obsługi kredytów oraz kosztem realizowanych i planowanych inwestycji. Wzrosty cen materiałów i usług w różnych gałęziach gospodarki odnotowują historycznie najwyższe poziomy. Według danych GUS w styczniu 2023 roku wzrost inflacji osiągnął niewidziany od 26 lat poziom - aż 17,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Rosnące ceny usług i energii, w tym 34 proc. wzrost cen nośników energii w styczniu rdr., istotnie zwiększają koszty utrzymania autostrady" - podkreślono w komunikacie.

W komunikacie dodano, że AWSA "systematycznie wywiązuje się z podjętych zobowiązań koncesyjnych i bez zbędnej zwłoki realizuje przyjęty harmonogram prac" inwestycyjnych i remontowych. Jako przykład podano remont nawierzchni między Nowym Tomyślem a Poznaniem. Dodano także, że "koszty finansowania całego przedsięwzięcia rosną wraz ze wzrostem oprocentowania oraz słabym polskim złotym w stosunku do koszyka głównych walut, a szczególnie do euro".

"Intencją Spółki jest wprowadzenie takich zmian, które w części pokryją negatywne czynniki wynikające z obecnej sytuacji gospodarczej i nie staną się nadmiernym obciążeniem dla kierowców czy firm spedycyjnych. Obecna waloryzacja stawek jest niższa od aktualnych odczytów inflacyjnych i zmian cen na innych odcinkach płatnych dróg publicznych, i wynosi od 7,6 proc. do 10,2 proc., w zależności od kategorii pojazdu" - podano w komunikacie. Motorynek Opłaty za autostrady 2023. Ile kosztuje przejazd autostradą A1, A2 i A4?

Motocykliści autostradą A2 pojadą taniej

Podkreślono również, że dla wydzielonej kategorii opłat dotyczącej przejazdu motocykli wprowadzono 50-proc. bonifikatę za przejazd autostrada A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin. "Stawka dla motocykli na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl, na którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury, jest taka sama jak dla pojazdów osobowych" - wskazano w informacji AWSA.

Firma przypomniała, że koncesyjny odcinek autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem jest w całości utrzymywany przez AWSA i nie jest dotowany ze skarbu państwa. "Średni dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl - Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między zewnętrznymi węzłami obwodnicy przekracza 80 tysięcy pojazdów, w niektórych dniach zbliża się do 100 tysięcy aut na dobę. 30 proc. pojazdów korzystających z Autostrady Wielkopolskiej to samochody ciężarowe, co mocno przekłada się na zużycie nawierzchni i konieczność remontów" - dodano w komunikacie.

AWSA podała, że trwają prace planistyczne i przygotowania do kolejnej rozbudowy obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny - Poznań Wschód.

