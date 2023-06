Spis treści: 01 Jeszcze niedawno zalegały na kieleckich ulicach. Dziś miasto chce je sprzedać

Jeszcze niedawno zalegały na kieleckich ulicach. Dziś miasto chce je sprzedać

Kieleccy urzędnicy po raz kolejny postanowili pozbyć się samochodów, które jeszcze niedawno zalegały na ulicach miasta. Chodzi tutaj o auta, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, blokują miejsca parkingowe lub po prostu są porzucone.

Taki samochód najpierw trafia na lawetę, a następnie na parking Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach.

Od tego momentu właściciel samochodu ma jeszcze pół roku, by się zgłosić i odebrać swój pojazd. Jeśli jednak tego nie zrobi, samochód przechodzi na własność miasta. Następnie zostaje wyceniony przez biegłego rzeczoznawcę i trafia na aukcję

W zeszłym roku na sprzedaż wystawiono 51 samochodów. A dziś?

W zeszłym roku na sprzedaż wystawiono 51 samochodów. Wśród nich znalazły się modele takich marek jak BMW, Mazda, Ford czy Volkswagen. Cena wywoławcza poszczególnych samochodów była bardzo niska i wahała się od 250 do 700 złotych. Tylko jedno auto z tego grona kosztowało więcej - Mercedesa wyceniono na 4 100 zł. Ostatecznie wszystkie auta trafiły do jednego odbiorcy. Za 106 tys. zł kupiła ja jedna z firm.

W tym roku oferta jest znacznie bardziej ograniczona. Miasto wystawiło na sprzedaż tylko 10 aut. W tym gronie znalazły się:

Fiat Uno - szacunkowa wartość to 350 złotych

Volkswagen Vento - 450 zł

Citroen Jumper - 800 zł

Chevrolet Evanda - 600 zł

Daewoo Matiz - 300 zł

Suzuki Baleno - 400 zł

Fiat Uno (brak tablic) - 350 zł

Volkswagen Golf - 500 zł

Toyota Yaris Verso - 2 700 zł

Daewoo Lanos - 400 zł

Ceny są więc atrakcyjne, ale jest haczyk - samochodów nie można kupować na sztuki, trzeba kupić wszystkie dziesięć egzemplarzy.

Wraki można oglądać do 20 czerwca

Urząd Miasta Kielce podaje, że samochody można oglądać do 20 czerwca na parkingu strzeżonym należącym do Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych. Zarówno osoby prywatne, jak i firmy, chętne na ich nabycie (nie ma możliwości zakupu pojedynczego auta) mogą zgłaszać swoje oferty pisemnie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Auto - oferta". Składać je można do 21 czerwca do godziny 10:00 w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska zlokalizowanego przy ul. Strycharskiej 6.

Każda oferta powinna zawierać cenę zakupu brutto (włącznie z podatkiem VAT) za wszystkie pojazdy. Jeżeli będą dwie lub więcej identyczne najwyższe ceny, przeprowadzona zostanie aukcja. Urząd miasta zaznacza, że samochody zostaną wydane niezwłocznie po uiszczeniu kwoty za auta. Zwraca również uwagę, że wyrejestrować auta będzie musiał kupujący.

