Poważna kolizja na skrzyżowaniu. Obaj kierowcy mieli zielone?

Patrol policji został wezwany do groźnie wyglądającego zdarzenia. Kierowca Kii cee’d uderzył w bok Citroena C3, który skręcał w lewo na skrzyżowaniu. To wynik błędu sygnalizacji świetlnej, czy może któryś z kierowców nie popatrzył na to, jaki sygnał jest wyświetlany?



(fragment programu „Stop drogówka”)