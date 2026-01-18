Spis treści: Nissan Qashqai po liftingu otrzymał Android Automotive Qashai ma dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy Systemów asystujących kierowcy w Nissanie Qashqai nie brakuje Co potrafi ProPilot Assist w Nissanie Qashqai? ProPilot Assist to nie wszystko A ile to wszystko kosztuje? Ceny Nissan Qashai

Trzecia generacja Nissana Qashqai weszła na rynek w 2021 roku, a w zeszłym roku model ten został poddany liftingowy. Zmodernizowany samochód, z napędem typu E-Power i wersji wyposażenia mieliśmy okazję testować w naszej redakcji. Jak się jeździ tym samochodem i co się w nim zmieniło w zakresie stylizacji już pisaliśmy, dlatego teraz skupimy się na rozwiązaniach z zakresu nowych technologii.

Nissan Qashqai po liftingu otrzymał Android Automotive

Nowością w aucie po liftingu jest pokładowy system infotainment, który po raz pierwszy został oparty na Android Automotive. Nissan zintegrował go jednak w własną nakładką, dzięki czemu zachowano dobrze znany interfejs, ale udostępniono usługi Google.

W kabinie Nissana Qashaqi znajdziemy dwa ekrany po 12,3 cala każdy Piotr Król INTERIA.PL

Po zalogowaniu się własnym kontem od razu dostaniemy dostęp np. do Map Google'a z zapisanym adresem domowym czy historią podróży. Dostępny jest również Asystent Google oraz oczywiście sklep Play, w którym znajdziemy aplikacje dedykowane do używania w samochodzie (zapomnijcie więc o Netfliksie, ale już Spotify jest dostępne; jak ktoś woli może również zainstalować alternatywną nawigację typu Waze).

Nawigacją, podobnie jak tą telefonie, możemy oczywiście sterować również za pośrednictwem asystenta głosowego. Zresztą nie tylko nawigacją, bo asystenta możemy też poprosić np. o włączenie podgrzewania kierownicy, zmianę temperatury w kabinie czy zmianę stacji radiowej.

Jednocześnie nie ma przeszkód, by samochód połączyć ze smartfonem za pomocą bezprzewodowego interfejsu Android Auto czy Apple CarPlay. Co ważne, telefony będzie gdzie naładować, bo samochód posiada aż cztery porty USB-C (po dwa z przodu i z tyłu) i bezprzewodową ładowarkę o mocy 15 W.

Qashai ma dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy

Dotykowy ekran systemu infotainment ma 12,3 cala, działa szybko, a interfejs jest czytelny. Osobiście doceniam zachowanie fizycznego panelu sterowania klimatyzacją - uważam, że nawiewami czy temperaturą stosuje się często, a najwygodniej robi się to właśnie fizycznymi przyciskami czy pokrętłami.

Dzięki oparciu systemu o Android Automotive mamy dostęp do map Google Piotr Król INTERIA.PL

Przed kierowcą znajdziemy również 12,3-calowy ekran cyfrowych zegarów (tylko w bazowej wersji Qashaua jest 7-calowy), na którym m.in. można wyświetlić mapę Google i jej wskazówki nawigacyjne. Dodatkowo wskazówki nawigacyjne pokazywane są również na wyświetlaczu HUD, jeśli samochód jest w niego wyposażony.

Mapę można wyświetlić na ekranie cyfrowych zegarów Piotr Król INTERIA.PL

Co jednak ciekawe, centralny ekran sytemu infotainment w Nissanie to bardziej "tainmnet" niż "info". Większością ustawień samochodu sterujemy bowiem za pomocą fizycznych przycisków na kierownicy i wykorzystujemy do tego ekran przed kierowcą. Tam właśnie możemy włączyć i wyłączyć np. systemy asystujące kierowcy.

Systemów asystujących kierowcy w Nissanie Qashqai nie brakuje

A tych ostatnich jest bez liku. Qashqai w sposób ciągły monituje całą przestrzeń wokół samochodu i w razie potrzeby nie tylko ostrzega przed zagrożeniem, ale również sam podejmie interwencję, która powinna pozwolić uniknąć kolizji lub przynajmniej zminimalizować jej skutki.

Przykładowo auto skoryguje tor ruchu jeśli kierowca np. uśnie i w sposób niezamierzony będzie zjeżdżał z pasa ruchu, lub gdy będzie próbował zmienić pas ruchu, gdy w martwym punkcie znajdzuje się inny samochód. Ponadto Nissan potrafi wykryć ruch poprzeczny przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca postojowego, przy czym zauważy nie tylko samochody, ale również pieszych i rowerzystów.

Systemy można skonfigurować za pomocą ekranu przed kierowcą i przycisków na kierownicy Piotr Król INTERIA.PL

Manewrowanie na parkingach ułatwia także system kamer 360 stopni i czujniki parkowania, a jeśli kierowca i tak popełni błąd - to odpowiedni system uruchomi hamulce.

Oczywiście samochód sam wykryje ryzyko kolizji z pojazdem z przodu i ostrzeże kierowcę, a jeśli ten nie zareaguje - to sam zahamuje.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL

Co potrafi ProPilot Assist w Nissanie Qashqai?

Przede wszystkim jednak Nissan Qashai posiada system ProPilot Assist, który zapewnia jazdę półautonomiczną. Kierowca włącza system, ustawia odległość, jaką samochód powinien utrzymywać od innych pojazdów i Nissan będzie prowadził się sam. To znaczy, że auto samo utrzyma odpowiedni dystans do poprzedzających samochodów (zwalniając i przyśpieszając) i samo utrzyma się w pasie ruchu (odpowiednio skręcając kierownicą), a także samo dostosuje prędkość do zakrętu, korzystając przy tym nie tylko z kamer, ale również danych nawigacyjnych. Oczywiście ProPilot również sam odczyta ograniczenie prędkości i automatycznie dostosuje do niego prędkość jazdy.

Menu systemów wspomagania kierowcy jest niezwykle rozbudowane Piotr Król INTERIA.PL

System nie pozwala jednak na jazdę całkowicie autonomiczną, dlatego kierowca musi trzymać ręce na kierownicy. Jeśli je zdejmie, po odpowiednim ostrzeżeniu ProPilot się wyłączy.

ProPilot Assist to nie wszystko

Nissan Qashqai wyposażony jest ponadto w szereg innych technologii, które ułatwiają życie. Wycieraczki same włączają się podczas deszczu, a światła - po zmroku. Bardzo dobrze działają adaptacyjne światła Full LED - światła drogowe automatycznie wyciemniają obszary, w których znajdują się inni uczestnicy ruchu, jednocześnie doświetlając drogę tam, gdzie to jest możliwe - dzięki temu kierowca ma dobrą widoczność, a nie musi wyłączać co chwilę świateł drogowych.

Nissan Qashqai Piotr Król INTERIA.PL

Wygodnym rozwiązaniem jest system bezkluczykowego dostępu, połączony z tzw. inteligentnym kluczykiem i-Key. Dzięki niemu samochód rozpoznaje, który z kierowców zajął miejsce za kierownicą i automatycznie dostosowuje do niego ustawienie fotela i lusterek.

A ile to wszystko kosztuje? Ceny Nissan Qashai

Zdecydowana większość tych systemów (poza wyświetlaczem przeziernym) jest dostępna w Nissanie Qashaqi już od bazowej wersji wyposażenia N-Connecta, której obecne ceny zaczynają się od 138 tys. zł. Natomiast za testowaną odmianę N-Design trzeba aktualnie zapłacić niespełna 11 tys. zł więcej.

To dobry moment na rozważenie zakupu, bo podane powyżej ceny dotyczą wyprzedaży rocznika 2025 i są o przynajmniej 15 tys. zł niższe od cen katalogowych.

Nissan Qashqai Piotr Król INTERIA.PL

Nissan Qashqai Piotr Król INTERIA.PL

Nissan Qashqai Piotr Król INTERIA.PL