Skupy samochodowe – jak działają i czy warto korzystać z ich usług

Sprzedaż samochodu używanego nie zawsze jest prostą sprawą. Zrobienie zdjęć, napisanie interesującej oferty, odpowiadanie na liczne telefony oraz częste i męczące spotkania z zainteresowanymi, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Niejednokrotnie pozbycie się leciwego pojazdu wymaga też ogromu czasu. W zadaniu tym mogą pomóc popularne skupy samochodowe, oferujące łatwy i szybki odkup. W przypadku skorzystania z ich oferty, warto jednak liczyć się z kilkoma kompromisami.

Samochody używane - porady Sprzedaj auto dzięki zdjęciom. Jak zrobić najlepsze zdjęcia do ogłoszenia?

"Kupujemy samochody za gotówkę, od ręki, wszystkie marki, całe, uszkodzone, sprawne, powypadkowe" - zapewne większość z was znalazła kiedyś pod wycieraczką swojego pojazdu ulotkę z takimi hasłami. To najczęstszy sposób reklamy, stosowany przez skupy samochodowe, które zachęcają do łatwej i szybkiej odsprzedaży swojego samochodu. Ogłoszenia tego typu można spotkać zarówno na nowych i droższych pojazdach, jak i na tych leciwych. W przypadku tych pierwszych, najczęściej ląduje one w koszu na śmieci, ale co gdy faktycznie jesteśmy zainteresowani sprzedażą? Czy skorzystanie z usług tego rodzaju firm ma w ogóle sens i czy można w ten sposób otrzymać przyzwoite pieniądze?

Warto zacząć od krótkiego wyjaśnienia czym właściwie jest skup samochodów. Firmy reklamujące się tym określeniem specjalizują się w szybkim odkupie samochodów, by następnie po renowacji lub odświeżeniu, sprzedać je po wyższej cenie. Oczywiście mówimy tu o sprawnych pojazdach, nie wymagających przesadnego wkładu pieniężnego. Samochody uszkodzone, lub całkowicie niesprawne, najczęściej idą na tzw. żyletki, a pozyskane z nich części, albo trafiają na popularne serwisy aukcyjne, albo służą jako zamienniki, do tych naprawianych. Firmy takie zazwyczaj dysponują wyszkolonymi mechanikami, a nierzadko też własnym warsztatem, co pozwala w dużym stopniu zaoszczędzić na kosztach odnowienia.

Skupy przyciągają klientów wygodą oraz szybkimi metodami działania. Osoba sprzedająca pojazd nie musi pisać ofert, opłacać ogłoszeń w internecie, czy odpowiadać na telefony - wystarczy, że zadzwoni pod numer ze wspomnianej ulotki, lub skontaktuje się z danym skupem przez internet. W pierwszym przypadku pracownik skupu jest w stanie wycenić auto nawet w 10 sekund. Kontakt przez stronę internetową zazwyczaj trwa dłużej i wymaga wypełnienia specjalnego formularza.



Jeśli wycena podana przez skup jest dla nas satysfakcjonująca, pozostaje już tylko umówić się na spotkanie, podpisać dokument sprzedaży i odebrać gotówkę. Całość brzmi aż nazbyt pięknie i niestety, jak można przypuszczać, ma też jedną poważną wadę.

Mowa o najważniejszym czynniku występującym w przypadku handlu - cenie. Kwoty proponowane przez skupy zasadniczo różnią się od tych, jakie ujrzymy na prywatnych ogłoszeniach. Firmy tego typu wiedzą, że osoby korzystające z ich usług liczą na wygodę i mają nadzieję na szybką sprzedaż pojazdu. Chcąc jak najwięcej zarobić, wykorzystują to, niejednokrotnie absurdalnie wręcz zaniżając koszt wykupu.

Przykładem niech będzie eksperyment, który przeprowadziliśmy na bazie Audi A3 z 2006 roku. Pojazdy o podobnym wyposażeniu, przebiegu oraz stanie, są do znalezienia na serwisach ogłoszeniowych w przedziale cenowym od 14 000 zł do 18 000 zł. Ceny zaproponowane przez skupy z którymi postanowiliśmy się skontaktować oscylowały w granicach 8000 - 12 000 zł. Kilka firm z góry odrzuciło ofertę kupna, jedna zaproponowała wykup w cenie... 5000 zł.

Warto przy tym wspomnieć, że elementy istotne z punktu widzenia prywatnego nabywcy, jak stan wnętrza pojazdu, dodatkowe wyposażenie, czy np. pakiet opon zimowych w komplecie, nie mają dla skupów większego znaczenia. Cechy, które w największym stopniu wpływają na cenę samochodu to marka, typ nadwozia, rok produkcji, rodzaj paliwa i oczywiście przebieg.



Można zatem założyć, że reklamowana "szybkość" oraz "wygoda" w przypadku skorzystania ze skupu, może kosztować nas nawet kilka tysięcy złotych straty. W jakim przypadku zatem najlepiej skorzystać ze skupu? Przede wszystkim jest to świetny sposób pozbycia się samochodów niesprawnych, lub takich, których stan techniczny i wizualny znacząco odbiega od normy, a konieczne naprawy byłyby zbyt drogie w stosunku do wartości pojazdu. Firmy zajmujące się taką działalnością często oferują także odkupienie samochodów bez OC czy przeglądu. Odkup pojazdu za nawet najmniejszą kwotę, zawsze będzie zyskiem w porównaniu do kosztów np. lawety i dostarczenia auta do złomowania.

Skup będzie także dobrym rozwiązaniem dla właścicieli, którym zależy na czasie. W przypadku gdy np. wyjeżdżamy, lub z innych przyczyn potrzebujemy gotówki "na teraz", firmy skupujące samochody mogą okazać się bardzo pomocne. Sprzedaż bezpośrednia, choć wiąże się z większą ceną, najczęściej pochłania spore ilości czasu. Dobrym przykładem będzie wspomniane w tekście Audi A3. Niektóre ogłoszenia z porównywalnymi egzemplarzami wiszą w internecie od nawet 10 miesięcy.

Jeśli już zdecydujemy się na skorzystanie ze skupu, warto pamiętać by wybierać sprawdzone firmy, które istnieją na rynku od dłuższego czasu, a przy tym są łatwe do zweryfikowania np. poprzez media społecznościowe i opinie w internecie.

Przypominamy także, że bez względu na to w jaki sposób pozbyliśmy się auta (sprzedaż bezpośrednia, czy na skupie), po fakcie należy bezzwłocznie zawiadomić wydział komunikacji właściwy dla rejestracji pojazdu oraz firmę ubezpieczeniową (można to zrobić przez internet), w której wykupiłeś polisę OC. W ten sposób zabezpieczymy się przed przykrymi konsekwencjami.