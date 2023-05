Jak zgłosić sprzedaż samochodu i co dalej z ubezpieczeniem OC?

Spis treści: 01 Co robić po zawarciu umowy sprzedaży samochodu?

02 Zgłoszenie zbycia auta. Co robi sprzedający samochód?

03 Sprzedaż samochodu. Co robi kupujący?

Co robić po zawarciu umowy sprzedaży samochodu?

Sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Kiedy już wystawimy auto na sprzedaż, ktoś się nim zainteresuje i zechce je nabyć, należy podpisać umowę kupna-sprzedaży. Powinna zawierać między innymi:

Reklama

datę i miejsce zawarcia umowy,

dane osobowe sprzedawcy i kupującego,

markę samochodu,

rok produkcji pojazdu,

numer rejestracyjny,

numer karty pojazdu,

aktualny przebieg,

cenę samochodu,

informację o terminie, w którym auto zostanie przekazane kupującemu,

podpisy obu stron transakcji.

Co powinien zrobić sprzedawca, a co kupiec, gdy już doszło do transakcji? Kupujący ma 30 dni na rejestrację pojazdu, a sprzedający na zgłoszenie zbycia samochodu. Należy to zrobić w najbliższym wydziale komunikacji. Formalności tych można dopełnić online lub zjawić się w wydziale komunikacji osobiście. Terminu trzeba jednak pilnować, aby nie zapłacić kary.

Czytaj też: Kolejne dofinansowanie do zakupu samochodu - kto może skorzystać?

Zgłoszenie zbycia auta. Co robi sprzedający samochód?

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu? Należy to zrobić w wydziale komunikacji, któremu się podlega. Sprzedający ma na to 30 dni, licząc od dnia dokonania transakcji. Przekroczenie tego terminu wiąże się z karą pieniężną, która może wynosić nawet 1000 złotych. Wynika to bezpośrednio z przepisów. W roku 2020 w znowelizowanym Prawie o ruchu drogowym pojawił się art. 140mb. Można w nim przeczytać:

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł

Zgłoszenie sprzedaży w wydziale komunikacji nie jest płatne. Do wydziału komunikacji można się udać osobiście, ale można również dokonać zgłoszenia online. W tym celu należy skorzystać z profilu zaufanego. Musimy również dysponować zdjęciem lub skanem dokumentu, który potwierdza przeniesienie prawa własności.

Z kim jeszcze powinien się skontaktować sprzedający? Konieczne jest zgłoszenie sprzedaży ubezpieczycielowi. OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest bowiem obowiązkowe. Jakie dokumenty przekazać kupującemu? Przekazanie nabywcy auta polisy OC jest obowiązkiem sprzedającego. Nie jest przy tym istotne, jak długo jeszcze podobna ochrona będzie działać. Ci, którzy zastanawiają się, czy dostaną zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony, będą więc rozczarowani. Nie jest to możliwe, chyba że nabywca auta wypowie umowę OC.

Należy jednak zgłosić sprzedaż auta ubezpieczycielowi, przekazując mu również dane nowego posiadacza ubezpieczonego pojazdu. Zwykle wystarczy skan czy zdjęcie umowy sprzedaży. Ubezpieczyciel musi zostać poinformowany o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Można to zrobić nie tylko osobiście, ale także online lub za pośrednictwem poczty.

Zdjęcie Co robi kupujący po nabyciu auta? Powinien zarejestrować pojazd i opłacić stosowny podatek. Musi też przemyśleć sprawę ubezpieczenia OC. / 123RF/PICSEL

Czytaj również: Kupujesz używany samochód? Pamiętaj o tych zasadach. Poradnik kupującego

Sprzedaż samochodu. Co robi kupujący?

Zgłoszenie zbycia pojazdu spoczywa na sprzedającym, jednak kupujący również musi dopełnić szeregu formalności. Spoczywa na nim obowiązek:

Rejestracji pojazdu - zakupiony pojazd powinien zostać zarejestrowany w wydziale komunikacji, któremu się podlega. Kupujący ma na to 30 dni, licząc od dnia transakcji. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub online. Formalności wiążą się z koniecznością wniesienia opłat administracyjnych.





- zakupiony pojazd powinien zostać zarejestrowany w wydziale komunikacji, któremu się podlega. Kupujący ma na to 30 dni, licząc od dnia transakcji. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub online. Formalności wiążą się z koniecznością wniesienia opłat administracyjnych. Opłacenia podatku - kupujący musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od dnia zakupu pojazdu i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, wynoszący 2% kwoty sprzedaży. Warto wiedzieć, że deklarację możemy wypełnić osobiście, ale też online. W niektórych sytuacjach (na przykład, gdy jedna ze stron jest zwolniona z podatku VAT), nie jest to konieczne.





- kupujący musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od dnia zakupu pojazdu i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, wynoszący 2% kwoty sprzedaży. Warto wiedzieć, że deklarację możemy wypełnić osobiście, ale też online. W niektórych sytuacjach (na przykład, gdy jedna ze stron jest zwolniona z podatku VAT), nie jest to konieczne. Podjęcia decyzji, czy pozostawia dotychczasowe OC, czy wypowiada je i zawiera umowę dotyczącą nowego ubezpieczenia.

Przy rejestracji pojazdu nowemu właścicielowi samochodu będzie potrzebny komplet dokumentów:

wypełniony wniosek,

aktualne badania techniczne,

dowód własności pojazdu, czyli na przykład umowa czy faktura,

polisę OC,

dowód rejestracyjny,

świadectwo homologacji, jeśli doszło do zakupu auta nowego.

Jak widać, sprzedaż i zakup samochodu wiąże się z licznymi formalnościami, których trzeba dopilnować w nieprzekraczalnych terminach. Warto o tym pamiętać i nie czekać do ostatniej chwili, aby nie musieć płacić kary.

Czytaj też:

Chciałem zgłosić sprzedaż auta przez internet. Musiałem kombinować dwa dni

Top 5 powodów dla których auta używane są lepsze niż nowe. Nie tylko cena

Nowy trend na rynku aut używanych. Trzy modele idą łeb w łeb

Zobacz też: