Afera Dieselgate stała się symbolicznym początkiem końca ery silników wysokoprężnych. Kryzys wizerunkowy sprawił, że wielu producentów zaczęło szybciej i bardziej zdecydowanie kierować się ku elektromobilności. Chociaż od tamtej pory auta osobowe z silnikami Diesla stopniowo tracą na popularności, mimo rosnących cen i coraz uboższej oferty, wciąż mogą się pochwalić wierną grupą zwolenników - zwłaszcza na europejskim rynku samochodów używanych.

Najbardziej niezawodny silnik Diesla. Mechanik wskazał na Opla

Czy istnieje jednak najbardziej niezawodny samochód z silnikiem Diesla? Na to pytanie odpowiedzi szukał Pedro Bastida - mechanik zatrudniony w hiszpanskiej stacji kontroli pojazdów - ITV, udowadniając jednocześnie, że samochód nie zawsze potrzebuje najnowszych technologii, aby być niezawodnym. Jak się bowiem okazuje - miano najlepszego silnika wysokoprężnego należy do nie najnowszych modeli Opla Astry.

Japoński silnik w niemieckim samochodzie. Połączenie idealne?

Nie jest tajemnicą, że Opel raczej nie należy do najbardziej niezawodnych samochodów na świecie. Ba - w rzeczywistości modele niemieckiego producenta z reguły zajmują niższe pozycji w tabeli bezawaryjności. Wyjątek stanowią jednak egzemplarze wyposażone w silniki wysokoprężne 1.7 CDTI od japońskiego producenta Isuzu. Silniki te nie tylko zużywają średnio 5,5 do 7,5 l ON na każde 100 km ale też zapewniają wysoką dynamikę.

270 tys. przebiegu i żadnych problemów

Na swoim profilu na Instagramie Pedro Bastida opublikował nagranie, w którym przedstawia z bliska Opla Astrę wyposażonego - jak twierdzi - w jeden z najbardziej niezawodnych silników spotykanych na drogach. Mechanik podkreśla, że auto ma za sobą już 270 tys. kilometrów przebiegu, a mimo to nigdy nie sprawiło żadnych problemów technicznych. Jak sam zaznacza, jego eksploatacja sprowadzała się praktycznie wyłącznie do regularnej wymiany oleju.

Bastida podkreślił, że omawiany pojazd jest w "jego rodzinie" od samego początku, co pozwala mu z pełną pewnością rekomendować go jako najlepszy model z silnikiem Diesla na rynku samochodów używanych.

