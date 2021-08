Cupra UrbanRebel to zapowiedź miejskiego elektryka

Premiery Cupra Born - elektryk o sportowym image'u

"Cupra przesuwa granice ze swoją najbardziej radykalną interpretacją miejskiego sportowego auta elektrycznego" - możemy przeczytać w informacji prasowej, towarzyszącej krótkiemu klipowi, zapowiadającemu UrbanRebel Concept. Rzeczywiście auto z ogromnym spojlerem, z którym zintegrowano tylne światła, wygląda bardzo "radykalnie".

Nie ma co oczywiście liczyć, że takie skrzydło pojawi się w produkcyjnej wersji, podobnie jak nadwozie pokryte świecącymi (odblaskowymi?) kropkami. Cupra zapewnia jednak, że stylistyka prototypu stanowić będzie podstawę dla nowego języka stylistycznego, który zobaczymy w nowym, miejskim modelu elektrycznym. Samochód ten ma zadebiutować w 2025 roku.



Wszystko wskazuje na to, że mowa tu o aucie segmentu B - wskazuje na to podkreślanie jego "miejskości" oraz fakt, że kompaktowy Born został już przecież zaprezentowany. UrbanRebel plasować się będzie więc niżej, a modelem technicznie bliźniaczym, będzie między innymi niezapowiedziany jeszcze Volkswagen ID.2.



Prototypowa Cupra UrbanRebel będzie miała swoją premierę już w przyszłym tygodniu, a na żywo prototyp będzie można zobaczyć na targach motoryzacyjnych w Monachium.

