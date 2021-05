Policjanci ze Strzelec Krajeńskich (Lubuskie) zatrzymali do kontroli 39-latka, który jechał prawie 160 km/h w terenie zabudowanym. Wniosek o jego ukaranie trafi do sądu; zatrzymano mu też prawo jazdy na trzy miesiące - poinformował w piątek Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Zdjęcie Kierowca stracił prawo jazdy / Policja

Do zatrzymania mężczyzny doszło w czwartek (20 maja br.) we wsi Rąpin niedaleko Drezdenka w pow. strzelecko-drezdeneckim. Namierzyli go funkcjonariusze z nieoznakowanego patrolu ruchu drogowego. Wideorejestrator wskazał, że swoim BMW pędził z prędkością 157 km/h przy ograniczeniu do pięćdziesiątki.

"Nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do warunków na drodze, to jedna z głównych przyczyn wypadków na drodze. Dlatego ważnym jest, aby eliminować z ruchu drogowego kierowców, którzy nie stosują się do przepisów w tym zakresie" - zaznaczył Bartos.

Dodał, że w 2020 r. policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali 70 kierowców, którzy stracili prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.