Na drogi wyjadą wojskowe kolumny. Trzeba uważać!

Od 28 lutego, w ramach ćwiczeń, na polskich ulicach pojawią się pojazdy wojskowe. Wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego wjeżdżać będą do Polski od strony zachodniej. Wojskowe kolumny pojawią się w niemal wszystkich województwach!

Z tego względu na wybranych trasach - w pierwszej kolejności w województwach zachodniopomorskim i lubuskim - mogą pojawić się czasowe ograniczenia prędkości. Ograniczenie będzie sygnalizowane kierowcom m.in. poprzez mobilne (ledowe) tablice zmiennej treści.

Pierwsze dwie kolumny żołnierzy ze sprzętem wjadą do Polski 28 lutego autostradą A6, przekraczając granicę w Kołbaskowie około godz. 20:00 i 20:30. Następnie przejadą przez Szczecin, a po postoju na terenie 12. Brygady Zmechanizowanej, ruszą dalej na poligon w Drawsku Pomorskim. W najbliższych dniach kolejne kolumny żołnierzy ze sprzętem wjeżdżać będą do Polski przez przejścia graniczne w Świecku i Kołbaskowie i - korzystając m.in. z autostrady A2 i drogi krajowej nr 10 - kierować się będą na poligony w głębi kraju.

Większość z przejazdów jest zaplanowana na godziny nocne, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu. Niektóre będą jednak musiały odbywać się w dzień, niekiedy w godzinach szczytów.

Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności i o tym, by nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Nie można też zapominać o dużej masie takich pojazdów, a co za tym idzie, wydłużonej drodze hamowania! Pamiętajmy też, że sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, więc widoczność z miejsca kierowcy bywa mocno ograniczona...

Właśnie z związku z międzynarodowym ćwiczeniem wojskowym DEFENDER-Europe 20, które trwać będą na terenie Polski od końca lutego do sierpnia 2020 roku, wybrane mosty w ciągu dróg krajowych zostaną oznakowane dodatkowymi znakami. Skierowane są one jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów (i nośności obiektów). Dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają one znaczenia.