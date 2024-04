Tesla ma duży problem. Wstrzymane dostawy popularnego modelu

Tesla Cybertruck. Co to za samochód?

Tesla Cybertruck to duży pickup o futurystycznej stylizacji. Samochód ma 568,3 cm długości, 179 cm wysokości i 241 cm szerokości z rozłożonymi lusterkami (220 cm - po złożeniu). Elektryczny pick-up występuje w dwóch wersjach z napędem na cztery koła (w tym topowej Cyberbeast). Na 2025 rok zapowiedziano premierę wersji tylnonapędowej.

Obecnie oferowany bazowy wariant z napędem na cztery koła dysponuje mocą 600 KM i rozpędza się od 0 do 100 km/h w nieco ponad 4 sekundy. Maksymalna prędkość jest z kolei ograniczona 180 km/h, a deklarowany przez producenta zasięg na jednym ładowaniu wynosi ok. 550 km. Topowa odmiana jest napędzana przez silniki o łącznej mocy 845 KM i rozpędza się do 100 km/h w prawie 2,5 sekundy. W tej odmianie prędkość maksymalna jest ograniczona do 209 km/h, a szacunkowy zasięg wynosi 515 km.

Zdjęcie Tesla Cybertruck / materiały prasowe

Ile kosztuje Tesla Cybertruck?

W Stanach Zjednoczonych ceny modelu Cybertruck będą zaczynać się od 60 990 dolarów (ok. 240 tys. zł) - tyle w 2025 roku będzie kosztować bazowa wersja z napędem na tył. To znacznie więcej niż pierwotnie zakładano, gdyż jeszcze w 2019 roku mówiło się o cenie rzędu 40 tys. dolarów. Dostępna obecnie wersja z napędem na cztery koła kosztuje od 79 990 dolarów (ok. 320 tys. zł), a topowy wariant Cyberbeast kosztuje od 99 990 dolarów (ok. 400 tys. zł).