Od przyszłego roku we Francji osoby o najniższych dochodach będą mogły ubiegać się o socjalny leasing na auta elektryczne. Pomysłem kilka dni temu podzielił się prezydent Emmanuel Macron. Oferta rządu brzmi tak dobrze, że aż ciężko w nią uwierzyć, bowiem miesięczny koszt użytkowania małego “elektryka" ma wynosić zaledwie 100 euro, choć w niektórych przypadkach nawet połowę mniej.

Warunki socjalnego leasingu

Warunki przedstawione przez francuski rząd są naprawdę atrakcyjne. Według założeń umowa ma trwać co najmniej trzy lata i nie będzie wymagana żadna wpłata własna. Roczny limit przebiegu wyniesie 12 tys. km, a po zakończeniu umowy pojazd będzie można zwrócić, bądź wykupić.

Jednakże, masa auta nie może wynosić więcej niż 2400 kg, a jego wartość nie może przekraczać 47 tys. euro. Miesięczna rata za taki samochód ma wynosić - jak zapowiada prezydent - ok. 100 euro lub 150 euro w przypadku modeli rodzinnych, ale najmniejsze modele będą jeszcze tańsze.

Zdjęcie Francuski rząd wyciąga pomocą dłoń do obywateli. Oferuje auta elektryczne w niskiej racie / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Z programu skorzystać będą mogły osoby, które są pełnoletnie i są zameldowane we Francji. Z socjalnego leasingu na auta elektryczne skorzystać będą mogły gospodarstwa domowe, w których dochód podlegający opodatkowaniu (na osobę) nie przekracza 15,4 tys. euro (ok. 66 tys. zł). Trzeba także mieszkać co najmniej 15 km od miejsca pracy i posiadać prywatny samochód, którym rocznie pokonuje się co najmniej 8 tys. km. Z zapowiedzi prezydenta wynika, że w 2024 roku zostanie zawartych 25 tys. umów leasingu.