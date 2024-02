Nowa broń policji. Przyspiesza do "setki" w mniej niż 2 sekundy

Policja ma nową broń. Osiąga “setkę" w mniej niż 2 sekundy

Pierwsza limuzyna w policyjnych barwach wyjechała już na drogi i choć wygląda niepozornie, do pierwszej “setki" rozpędza się w mniej niż 2 sekundy. Poza dodatkowym oświetleniem uprzywilejowania, samochód został także wyposażony w coś na wzór bagażnika dachowego. Co jednak ciekawe, to miejsce przeznaczone do transportu policyjnego drona.

Marka Lucid odegra sporą rolę w elektryfikacji Arabii Saudyjskiej, biorąc pod uwagę, że państwowy fundusz posiada blisko 60 proc. akcji koncernu Lucid Motors. Wiadomo też, że lokalny rząd zawarł umowę z producentem na zakup ok. 100 tys. samochodów elektrycznych w ciągu następnej dekady.

Lucid Air to niepozorny, ale bardzo szybki sedan

Lucid Air wygląda z zewnątrz niepozornie, jednak w rzeczywistości to prawdziwe monstrum. Ta blisko 5-metrowa limuzyna w bazowej wersji “Pure" (430 KM) przyspiesza do pierwszej “setki" w 4,5 sekundy, zaś w topowej odmianie “Sapphire" czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h to zaledwie 1,9 sekundy (1235 KM). Na Starym kontynencie klienci mogą zamówić auta w Niemczech, Holandii, Szwajcarii oraz Norwegii. Dostępne wersje to “Pure" (430 KM) z napędem na wszystkie koła AWD oraz “Touring" (620 KM). Obydwie wyposażone są w akumulator o pojemności 94 kWh. Pierwsza przyspiesza do pierwszej “setki" w 4,5 sekundy, a druga w 3,4 sekundy. Zasięg obydwu wariantów wynosi do 660 kilometrów.