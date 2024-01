Lamborghini Urus w policyjnych barwach. Przed tym radiowozem nikt nie ucieknie

Spis treści: 01 Sportowe i luksusowe auta w policyjnych barwach

02 Porządek i patriotyzm w parze z osiągami

03 Policja w Dubaju nie próżnuje. Rasowy SUV wyjechał na drogi

Do łapania przestępców i piratów drogowych trzeba mieć odpowiedni sprzęt - z takiego założenia wychodzi wielu oficerów policji. Nie jest więc niczym dziwnym, że policyjne floty coraz częściej są zasilane przez nietuzinkowe maszyny o kosmicznych osiągach.

Sportowe i luksusowe auta w policyjnych barwach

Nie tak dawno temu turecka drogówka wzbogaciła się o kilkanaście luksusowych samochodów, które zostały przejęte w ramach działań prowadzonych przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym. Decyzją sądu policyjną flotę zasiliły auta o wartości kilku milionów złotych tj. Porsche Taycan Turbo S, Ferrari 488 GTB czy Bentley Continental GT.

Reklama

Lamborghini Urus Performante. Dubajska policja ma nowe cacko 1 / 8 Lamborghini Urus Performante dubajskiej policji Źródło: materiały prasowe Autor: Lamborghini

Porządek i patriotyzm w parze z osiągami

Nietuzinkową flotą radiowozów dysponuje także włoska policja państwowa. W połowie grudnia ubiegłego roku Stephan Winkelmann, prezes i dyrektor generalny marki Lamborghini, przekazał w ręce funkcjonariuszy kluczyki do nowego Lamborghini Urus Performante, którego 4-litrowy silnik V8 generuje moc 666 KM. W tym wydaniu sportowy SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 sekundy oraz rozwija prędkość maksymalną 306 km/h.

Na wyposażeniu policyjnego Urusa znalazła się opancerzona skrzynka na broń, odchylany wyświetlacz do prowadzenia komunikacji, jak również specjalny schowek w bagażniku do przechowywania sprzętu serwisowego i defibrylatora do udzielania pierwszej pomocy. Co najważniejsze, w bagażniku zamontowano również przenośną lodówkę do transportu organów.

Zdjęcie Lamborghini Urus Performante przyspiesza do pierwszej "setki" w 3,3 sekundy / Lamborghini

Policja w Dubaju nie próżnuje. Rasowy SUV wyjechał na drogi

Funkcjonariusze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich również nie mają na co narzekać. W kraju, który słynie z bogactwa i przepychu policja też pokazuje się od najlepszej strony. Najnowszym nabytkiem służb w Dubaju jest nowe Lamborghini Urus Performante. Szczególną uwagę przykuwają zielone naklejki, ale także specyficzna tablica rejestracyjna z numerem “60".

Ten Urus Performante będzie wykorzystywany do wykonywania szeregu obowiązków publicznych, a przede wszystkim pomoże zwiększyć bezpieczeństwo miasta, a ta inicjatywa jeszcze bardziej demonstruje wieloletnią obecność naszej marki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. podkreślił Paolo Sartori, dyrektor regionalny marki Lamborghini na Bliski Wschód i Afrykę.

Z kolei generał Ahmed Mohammed bin Thani, pełniący obowiązki komendanta dubajskiej policji, jest przekonany, że takie nowości w policyjnej flocie pozwolą zwiększyć liczbę funkcjonariuszy na służbie.