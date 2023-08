Konieczność spędzania czasu pod ładowarką to wciąż, zdaniem wielu, największa przeszkoda stojąca przed zakupem auta elektrycznego. Mimo wszystko producenci kombinują i szukają coraz ciekawszych rozwiązań na zabicie czasu, kiedy auto się ładuje. Nie bez powodu w nowych modelach lwią część deski rozdzielczej zajmują gigantyczne ekrany. Obecność dużych telewizorów umożliwia na postoju oglądanie seriali, TikToków czy filmów na YouTube. Inni mogą grać w gry albo po prostu surfować po sieci. To wciąż za mało? Chińczycy wpadli na coś jeszcze bardziej oryginalnego.

Do samochodu dostaniesz mikrofon

BYD, największy producent samochodów elektrycznych w Chinach, wraz z kanadyjską firmą Stingray, wprowadzi do samochodów karaoke. Kto inny, jak właśnie nie Chińczycy, mogli wpaść na coś takiego.

BYD jest w pełni zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości rozrywki wszystkim naszym klientom na całym świecie. Stella Li, wiceprezes wykonawczy BYD i dyrektor generalny BYD Americas

Aplikacja jeszcze w tym roku zostanie osadzona w systemach info-rozrywki popularnych modeli, oferowanych w kilkunastu krajach. Współpraca BYD z platformą Stingray to również możliwość udostępnienia klientom obfitej biblioteki utworów.

Zdjęcie Tesla też pozwala śpiewać. W najnowszych modelach jest już aplikacja karaoke / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nie pierwsi i nie ostatni. Tesla już to ma

Wszyscy śpiewają w samochodzie, stąd decyzja chińskiego giganta nie powinna nikogo dziwić. Nie jest to natomiast pierwszy producent, który do swoich aut wprowadził taką funkcję. Karaoke występuje m.in. w Tesli Model S i X, wyposażonych w najnowszą wersję systemu multimedialnego. Amerykańskie flagowce mogą być również wyposażone w dostęp do bibliotek Spotify, Tidal czy Apple Music.

To już nie są samochody. Nowe auta to telefony na kołach

Zniknęły zegary i pojawiły się ekrany, a gdy pojawiły się ekrany, skończyły się samochody. Kiedyś największym szpanerstwem było posiadanie jak najmniejszej ilości zaślepek w samochodzie, dzisiaj fizyczne przyciski to już rzadkość. W nowych samochodach niemal wszystkim sterujemy z poziomu dotykowego ekranu, który - w zależności od modelu - bywa mniej lub bardziej przyjazny kierowcy. Niektórym to odpowiada, jednak jeszcze długo minie, zanim obsługa dotykowych paneli wejdzie nam w krew.

W najbliższych latach możemy się spodziewać więcej takich pomysłów, jaki właśnie przedstawiła firma BYD. Większość pewnie pójdzie śladem Mercedesa, który w najnowszej generacji Klasy E zamontował kamerę umożliwiającą branie udziału w spotkaniach online i wprowadził do systemu aplikację TikTok.