Ceny paliw rosną w zastraszającym tempie. Orlen zaczyna się tłumaczyć

Wrześniowy "cud Orlenu" daje o sobie znać

Analitycy rynku paliw od dawna przestrzegali przed "niebezpieczną grą Orlenu", która miała przynieść znaczące podwyżki cen na stacjach paliw. Warto przypomnieć, że we wrześniu rynkowa cena ropy osiągała najwyższy poziom w całym roku, a na polskich stacjach koszt tankowania był wyjątkowo niski. Zdaniem ekspertów utrzymywanie takich cen w momencie, gdy na całym świecie koszt tankowania zaliczał spore wzrosty, w dłuższej perspektywie musiał się odbić nagłymi podwyżkami.

Pomimo, że jeszcze do niedawna Orlen przekonywał, że sytuacja na stacjach jest stabilna i kierowcy nie muszą obawiać się nadchodzących podwyżek, dosyć szybko okazało się, że racje w tej sprawie mieli jednak analitycy.

Po wyborach ceny paliw skoczyły w górę

Zaledwie kilka dni po wyborach parlamentarnych ceny paliw skoczyły w górę. Obecnie w Krakowie za litr Pb95 zapłacimy już ponad 6,55 zł, a koszt tankowania ON to średnio 6.33 zł/l. Podwyżki nie są skokowe - raczej drobne, wahające się w granicach 5 groszy na dzień - niestety są także systematyczne. Co ciekawe - wraz z nastaniem podwyżek, ze stacji Orlenu zniknęły także kartki informujące o rzekomych "awariach dystrybutorów". Prawdopodobnie to właśnie za ich pomocą koncern miał maskować problemy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw na stacjach.

Orlen będzie "kontynuował politykę stabilizacji"

Jak można się domyślać, Orlen nie widzi nic złego we wspomnianych podwyżkach cen paliw. W swoim oficjalnym oświadczeniu koncern zaznacza, że od zawsze działa w sposób rynkowy, a ceny paliw w Polsce wciąż są jednymi z najniższych w Europie. Zdaniem firmy we wrześniu i na początku października ceny paliw były niskie, bo sytuacja na rynku globalnym wskazywała na spadek cen paliw gotowych, spowodowany między innymi stagnacją gospodarczą w krajach konsumujących najwięcej paliw. Co więcej - sytuacja ta zapewne trwałaby do dziś, gdyby nie eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jak podkreśla Orlen - od tego czasu notowania ropy naftowej i paliw gotowych znalazły się w tendencji wzrostowej i już teraz powróciły do poprzednich poziomów. Pełną treść oświadczenia znajdziecie poniżej: