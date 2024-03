Każdego roku na przejazdach kolejowych dochodzi do kilkuset niebezpiecznych zdarzeń, jak pokazują statystyki, najczęściej z winy kierowców. W 2023 roku na sieci kolejowej doszło do 565 wypadków - 145 w ramach systemu kolejowego (o 2 mniej niż w 2022 r.) i 420 z udziałem osób trzecich (+15 proc. względem ub. roku). Najwięcej było zdarzeń z udziałem osób przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych - 208 (175 w 2022 r.) w których zginęły 152 osoby. Niewiele mniej, bo 189 (181 w 2022 r.), było wypadków drogowych z 40 ofiarami śmiertelnymi.

Wypadek w Białej Pajęczańskiej. Kierowca BMW dał czadu

Mimo wielu kampanii i nagłaśnianych tragedii, kierowcy wciąż zapominają o zdrowym rozsądku. Cegiełkę do tegorocznych statystyk dołożył kierowca srebrnego BMW serii 3, który 13 lutego br. w miejscowości Biała Pajęczańska (gm. Rząśnia, pow. pajęczański), doprowadził do niebezpiecznego zdarzenia. Wszystko nagrały kamery, a PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniło nagranie ku przestrodze.

Wyprzedał przed przejazdem kolejowym. Cudem to przeżył

Śledztwo oraz zapis z monitoringu kolejowo-drogowego, na linii kolejowej nr 146 Częstochowa - Chorzew Siemkowice, pozwoliły ustalić okoliczności tego wypadku. Kierujący autem marki BMW tuż przed przejazdem złamał zakaz wyprzedzania i o mało nie zapłacił za to najwyższej ceny. Kierujący autem w ostatniej chwili uniknął kolizji z autem maki Renault, a następnie zjechał w kierunku pobocza. BMW następnie wpadło do rowu, taranując na swojej drodze płot i rogatkę. Na szczęście dla kierowcy skończyło się to tylko na kilku siniakach. W przeciwnym razie srebrne E46 zatrzymałoby się pod naczepą ciężarówki.

Zapłaci wysoki mandat. To nauczka na całe życie

Kierujący BMW na pewno najadł się strachu i wybił sobie z głowy podejmowanie tak wielkiego ryzyka kosztem zaoszczędzenia kilku sekund. Za swój niebezpieczny wybryk mieszkaniec gminy Rząsina został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Wysoki mandat na przejeździe kolejowym można dostać za następujące wykroczenia:

Wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2000 zł, recydywa: 4000 zł.

Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł, recydywa: 4000 zł.