Koniec z obowiązkowym trójkątem. Wprowadzają zupełnie nowe rozwiązanie

Hiszpanie argumentują zmianę ryzykiem związanym z koniecznością opuszczania pojazdu w celu ustawienia trójkąta ostrzegawczego. Dotychczasowa praktyka wymagała od kierowców wyjścia z samochodu i przemieszczenia się wzdłuż drogi, często w warunkach ograniczonej widoczności lub intensywnego ruchu. Nowe rozwiązanie w postaci przenośnego światła awaryjnego, oznaczonego jako V-16, eliminuje to niebezpieczeństwo.

Światło ostrzegawcze świeci żółtym, pulsującym sygnałem widocznym z odległości nawet jednego kilometra. Jest to urządzenie zasilane bateryjnie, które można łatwo umieścić na dachu pojazdu bez konieczności przemieszczania się po pasie awaryjnym za samochodem. Oczywiście, w przypadku awarii auta pasażerowie oraz kierowca powinni udać się za barierki ochronne, a nie czekać w samochodzie na pomoc. W tej sytuacji wystarczy więc umieścić pulsujące światło na dachu i opuścić pojazd.

Nowy system ostrzegawczy został wyposażony w zaawansowane funkcje komunikacyjne. Po aktywacji światła, urządzenie automatycznie przesyła informacje o lokalizacji pojazdu do służb ratunkowych i DGT w odstępach co 100 sekund. Transmisja danych jest ograniczona wyłącznie do współrzędnych geograficznych i zostaje przerwana natychmiast po dezaktywacji światła.