Światło z plusem działa inaczej niż myślisz. To ważna informacja

W Polsce sygnalizacja świetlna jest stosunkowo prosta i czytelna - opiera się przede wszystkim na trzech kolorach: czerwonym, żółtym i zielonym. Czasem pojawiają się także zielone strzałki, które pozwalają warunkowo skręcić w prawo, oraz osobne sygnalizatory kierunkowe, dzięki którym można bezkolizyjnie wykonać manewr skrętu.

W innych częściach Europy sytuacja bywa jednak mniej oczywista. Podczas podróży można natrafić na dodatkowe oświetlenie, które dla osób nieznających lokalnych przepisów może być trudne do zrozumienia. Jednym z takich przykładów jest stosowany we Francji sygnalizator z czerwonym krzyżem. Co dokładnie oznacza to nietypowe światło?

Sygnalizator z czerwonym plusem to ważny znak dla kierowcy

Na skrzyżowaniach w Paryżu można zauważyć nietypowy sygnalizator z czerwonym plusem, czyli tzw. krzyżem greckim. Jego zadaniem jest przekazanie ważnej informacji kierowcom planującym skręt w lewo. Gdy symbol się zapala, oznacza to, że ruch pojazdów nadjeżdżających z przeciwka został wstrzymany, co pozwala bezpiecznie wykonać manewr.

Charakterystyczny jest nie tylko sam znak, ale także sposób jego instalacji. Sygnalizator montuje się w odwróconej orientacji względem standardowych świateł, dzięki czemu pozostaje dobrze widoczny dla kierowców znajdujących się po drugiej stronie skrzyżowania.

Sygnalizator z czerwonym plusem, lub greckim krzyżem, pełni istotną funkcję informacyjną / Fot. urbandesign@reddit materiał zewnętrzny

Kierowca sam musi zdecydować, czy może przejechać

To, czy sygnalizator jest zapalony, czy pozostaje wygaszony, zależy od aktualnej sytuacji na drodze. Niezależnie jednak od wyświetlanego sygnału, nie działa on jak klasyczne czerwone światło i nie zabrania wjazdu na skrzyżowanie.

Jego rola ma przede wszystkim charakter ostrzegawczy. Informuje kierowcę o możliwym zagrożeniu i podpowiada, jak może wyglądać sytuacja na przeciwnym kierunku ruchu. Ostateczna decyzja o wjeździe na skrzyżowanie należy jednak do prowadzącego pojazd, który sam musi ocenić warunki i dostosować swoje zachowanie do okoliczności.

Kiedyś sygnalizator z plusem był popularnym rozwiązaniem

Z informacji publikowanych na francuskich portalach poświęconych prawu drogowemu wynika, że sygnalizator z krzyżem greckim był kiedyś powszechnie używany nie tylko we Francji ale także w Belgii. Często przybierał formę tradycyjnego sygnalizatora z trzema kolorami - czerwonym, żółtym i zielonym.

Wprowadzenie tego rozwiązania miało usprawnić ruch na skrzyżowaniach. Lepsza organizacja przejazdu przekładała się na mniejsze zatory, szczególnie w godzinach szczytu, a kierowcy mogli sprawniej pokonywać skrzyżowania i krócej czekać na możliwość przejazdu.

Z czasem okazało się jednak, że nietypowe oznaczenie bywa problematyczne - zwłaszcza dla kierowców z zagranicy, którzy nie zawsze potrafili je właściwie zinterpretować. W efekcie rozwiązanie usunięto z przepisów. Choć pojedyncze sygnalizatory nadal można spotkać, stopniowo zastępują je bardziej intuicyjne strzałki kierunkowe, dobrze znane także polskim kierowcom.

