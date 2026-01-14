Prawniczka z Austrii ostrzega. W drodze na ferie ryzyko potężnego mandatu
Przewożenie nart w samochodzie w Austrii - zabronione czy dozwolone? Wielu kierowców-narciarzy, którzy z jakichś względów nie mają boksa lub bagażnika dachowego na narty, pyta o tę kwestię. Okazuje się, że przepisy z jednej strony są dość precyzyjne, a z drugiej na kierowców, którzy przewożą narty nieprawidłowo może czekać wysoki mandat.
W skrócie
- W Austrii brakuje szczegółowych przepisów zakazujących przewożenia nart w kabinie auta, ale obowiązuje wymóg należytego zabezpieczenia przewożonego sprzętu.
- Za niewłaściwe zabezpieczenie przewożonych nart grozi nawet 10 tysięcy euro mandatu.
- Najbezpieczniejszym sposobem przewozu nart jest specjalny boks dachowy, jednak prawidłowo zabezpieczony sprzęt w kabinie auta również jest dozwolony.
ÖAMTC, czyli austriacki związek motorowy (coś na kształt PZM) radzi na swojej stronie, by kierowcy przewożący narty najlepiej zainwestowali w boks dachowy lub bagażnik dachowy na narty - to bez wątpienia najbezpieczniejszy i najwygodniejszy sposób przewożenia nart. Czasem jednak jego montaż jest niemożliwy lub z jakiegoś powodu (na przykład jazda wynajętym autem) nie ma możliwości, by bagażnik zamontować. Są też tacy, którzy na narty wybierają się w dwójkę czy pojedynkę - wówczas montowanie bagażnika faktycznie nie ma sensu.
Przewożenie nart w samochodzie w Austrii
Fakt, że ÖAMTC radzi, by przewozić narty na dachu nie oznacza, że przewożenie ich w kabinie jest zabronione. Tak naprawdę w Austrii nie istnieją konkretne przepisy, które zabraniałyby lub zezwalały na przewóz nart w kabinie pojazdu. Co ciekawe, w ostatnich dniach Austriacki Klub Automobilowy, Motocyklowy i Turystyczny (czyli właśnie ÖAMTC) otrzymywał coraz więcej zapytań, szczególnie z Chorwacji i Słowenii, dotyczących rzekomej zmiany przepisów dotyczących przewozu nart w samochodach lub na nich. Zapytania te opierają się na fałszywym raporcie, w którym twierdzono, że nart, snowboardów i innego sprzętu sportowego nie wolno już przewozić w samochodach w Austrii.
To nie prawda - narty w samochodzie w Austrii przewozić można. Jak mówi prawniczka ÖAMTC, Verena Pronebner: "W Austrii nadal nie ma szczegółowych przepisów dotyczących przewozu nart i podobnego sprzętu sportowego. Kierowcy mają jednak ogólny obowiązek zabezpieczenia ładunku - niezależnie od tego, jaki on jest - w lub na pojeździe". Jedyną nowością, jak dodaje pani mecenas, jest podwyższenie maksymalnej kary za niewłaściwe lub brakujące zabezpieczenie ładunku z 5 do 10 tysięcy euro. Dotyczy to jednak nie tylko sprzętu do sportów zimowych, ale wszystkiego, co można przewozić samochodem.
Jak przewozić narty w samochodzie w Austrii?
Dla bezpieczeństwa swojego i z myślą o dbałość o wnętrze auta narty najlepiej umieścić w pokrowcu. Dzięki temu sprzęt nie będzie się przesuwał i zmniejszymy ryzyko uszkodzenia tapicerki czy foteli. Jeśli przewozimy narty bez pokrowca zadbajmy o to, by nie wystawały "w kierunku" pasażerów - najlepiej zablokować je innymi bagażami lub elementami samochodu. Najważniejsze, żeby sprzęt był zabezpieczony przed przesuwaniem się w razie kolizji czy nagłego hamowania - ostre krawędzie nart mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo, a zniszczona tapicerka może być najmniejszym problemem.