W skrócie W Austrii brakuje szczegółowych przepisów zakazujących przewożenia nart w kabinie auta, ale obowiązuje wymóg należytego zabezpieczenia przewożonego sprzętu.

Za niewłaściwe zabezpieczenie przewożonych nart grozi nawet 10 tysięcy euro mandatu.

Najbezpieczniejszym sposobem przewozu nart jest specjalny boks dachowy, jednak prawidłowo zabezpieczony sprzęt w kabinie auta również jest dozwolony.

ÖAMTC, czyli austriacki związek motorowy (coś na kształt PZM) radzi na swojej stronie, by kierowcy przewożący narty najlepiej zainwestowali w boks dachowy lub bagażnik dachowy na narty - to bez wątpienia najbezpieczniejszy i najwygodniejszy sposób przewożenia nart. Czasem jednak jego montaż jest niemożliwy lub z jakiegoś powodu (na przykład jazda wynajętym autem) nie ma możliwości, by bagażnik zamontować. Są też tacy, którzy na narty wybierają się w dwójkę czy pojedynkę - wówczas montowanie bagażnika faktycznie nie ma sensu.

Przewożenie nart w samochodzie w Austrii

Fakt, że ÖAMTC radzi, by przewozić narty na dachu nie oznacza, że przewożenie ich w kabinie jest zabronione. Tak naprawdę w Austrii nie istnieją konkretne przepisy, które zabraniałyby lub zezwalały na przewóz nart w kabinie pojazdu. Co ciekawe, w ostatnich dniach Austriacki Klub Automobilowy, Motocyklowy i Turystyczny (czyli właśnie ÖAMTC) otrzymywał coraz więcej zapytań, szczególnie z Chorwacji i Słowenii, dotyczących rzekomej zmiany przepisów dotyczących przewozu nart w samochodach lub na nich. Zapytania te opierają się na fałszywym raporcie, w którym twierdzono, że nart, snowboardów i innego sprzętu sportowego nie wolno już przewozić w samochodach w Austrii.

To nie prawda - narty w samochodzie w Austrii przewozić można. Jak mówi prawniczka ÖAMTC, Verena Pronebner: "W Austrii nadal nie ma szczegółowych przepisów dotyczących przewozu nart i podobnego sprzętu sportowego. Kierowcy mają jednak ogólny obowiązek zabezpieczenia ładunku - niezależnie od tego, jaki on jest - w lub na pojeździe". Jedyną nowością, jak dodaje pani mecenas, jest podwyższenie maksymalnej kary za niewłaściwe lub brakujące zabezpieczenie ładunku z 5 do 10 tysięcy euro. Dotyczy to jednak nie tylko sprzętu do sportów zimowych, ale wszystkiego, co można przewozić samochodem.

Jak przewozić narty w samochodzie w Austrii?

Dla bezpieczeństwa swojego i z myślą o dbałość o wnętrze auta narty najlepiej umieścić w pokrowcu. Dzięki temu sprzęt nie będzie się przesuwał i zmniejszymy ryzyko uszkodzenia tapicerki czy foteli. Jeśli przewozimy narty bez pokrowca zadbajmy o to, by nie wystawały "w kierunku" pasażerów - najlepiej zablokować je innymi bagażami lub elementami samochodu. Najważniejsze, żeby sprzęt był zabezpieczony przed przesuwaniem się w razie kolizji czy nagłego hamowania - ostre krawędzie nart mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo, a zniszczona tapicerka może być najmniejszym problemem.

