Spis treści: Czy w Austrii można korzystać z wideorejestratorów? Wideorejestratory w Austrii. Co mówią przepisy? Jaki mandat za wideorejestrator w Austrii?

W internecie roi się od alarmistycznych artykułów na temat tego, że kierowcy udający się do Austrii lub przejeżdżający przez nią powinni pamiętać o tym, by zdemontować wideorejestratory - w przeciwnym razie narażają się na wysokie mandaty. Jest w tym ziarno prawdy, ale z ważnymi przypisami - samo korzystanie z kamerek samochodowych nie jest zabronione, ale już publikowanie nagrań może być powodem bardzo wysokiego mandatu.

Czy w Austrii można korzystać z wideorejestratorów?

Odpowiedzi należy szukać na stronie internetowej DSB (Datenschutzbehörde), którego polskim odpowiednikiem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jedna z zakładek jest tam poświęcona wideorejestratorom.

Definicją wideorejestratora według urzędu jest "kamera wideo zamontowana w samochodzie, która przez przednią szybę rejestruje i nagrywa obraz drogi przed pojazdem. Dodatkowo kamery samochodowe mogą być montowane na tylnej szybie oraz na bocznych szybach, aby rejestrować całe zdarzenie wokół samochodu."

Co do zasady są one niedopuszczalne, ponieważ większość popularnych urządzeń - ze względu na swoją konfigurację (obszar nagrania, czas przechowywania) - w niedozwolony przez austriackie przepisy sposób narusza podstawowe prawo innych uczestników ruchu do ochrony danych. Nie oznacza to jednak, że wideorejestratory są całkowicie zakazane. Jak czytamy na stronie urzędu, "legalność należy każdorazowo oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne czynniki".

Przede wszystkim chodzi o cel nagrania. Jeśli nagranie wideo dokumentuje wypadek, to jak najbardziej legalnym jest jego użycie w odpowiednim organie, na przykład na policji. Przetwarzanie może być dopuszczalne także w celu złożenia zawiadomienia, choćby o popełnieniu przestępstwa (na przykład zdemolowanie samochodu). Kluczowe jest przy tym zawsze to, aby nagrania powstawały wyłącznie w związku z konkretną sytuacją (tzn. "okazjonalnie", w zależności od zdarzenia).

Tu zapewne niektórzy spytają, jak to możliwe, by z góry wiedzieć o wypadku, by móc go zarejestrować? Otóż większość wideorejestratorów wyposażona jest w funkcję nagrywania zdarzeń, na przykład po uderzeniu w przeszkodę czy w inne auto - w ten sposób zupełnie legalnie możemy wykorzystać nagranie, które zapisywane jest zwykle automatycznie i obejmuje sekundy przed wypadkiem, jego przebieg oraz krótki okres czasu po zdarzeniu.

Wideorejestratory w Austrii. Co mówią przepisy?

Na stronie urzędu podane są też zalecenia dotyczące samego procesu nagrywania i sposobu umieszczenia kamery oraz tego, co może być nagrywane. Oto, czego wymagają austriackie przepisy:

nagrywanie przestrzeni publicznej (w szczególności drogi) jest ograniczone do niezbędnego minimum,

obszar rejestrowany wokół pojazdu zostaje zawężony do tego, co konieczne,

kamery jest skierowana możliwie w dół,

rozdzielczość kamery jest ustawiona możliwie najniżej, tak aby wyraźnie widoczny był tylko niewielki obszar wokół pojazdu,

osób lub pojazdów znajdujących się dalej nie da się już zidentyfikować.

Ważne też, aby dane zapisywane na kamerze były stale nadpisywane, a jedynym sposobem zachowania obrazu (o długości od 3 do 5 minut), było aktywowanie funkcji zapisywania po impulsie (np. uderzenie) czy ręczne wyjęcie karty SD.

Jaki mandat za wideorejestrator w Austrii?

W oparciu o powyższe informacje, trzeba więc podkreślić, że jadąc do Austrii niekoniecznie musimy od razu wymontowywać wideorejestrator. Nikt się do nas nie przyczepi, jeśli w czasie podróży obraz z kamery będzie nadpisywany, a ewentualne nagrania, które zapiszemy będą dotyczyły sytuacji awaryjnej. Mówiąc obrazowo - policjant w trakcie kontroli nie przybiegnie z bloczkiem mandatowym, bo mamy w aucie wideorejestrator. Z relacji kierowców wynika też, że nawet jeśli zwróci na niego uwagę, to zwykle po prostu przypomni o zasadach w Austrii i być może poprosi o jego usunięcie.

Problem może pojawić się wtedy, gdy nagrania z widocznymi na nich osobami upublicznimy, a któraś z nich złoży zawiadomienie do DSB. Dopiero wtedy rusza machina urzędnicza i dopiero wtedy grozi nam wysoki mandat - nawet do 10 tysięcy euro (25 tysięcy euro w przypadku recydywy). Co ciekawe, organ ochrony danych osobowych sam może wszcząć oficjalne dochodzenie w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Nasza rada? Wideorejestratora nie trzeba wyciągać, ale z publikacją nagrań z podróży po alpejskich drogach zdecydowanie byśmy się wstrzymali.

Alkoholowy rajd i dachowanie Wydarzenia 24