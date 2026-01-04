Kierowcy dostają listy z wezwaniami do zapłaty 9,6 tys. zł. Nie ma odwołania

Spis treści: Jak kara za brak ubezpieczenia OC w 2026 roku? Od czego zależy wysokość składki OC? Co zrobić, żeby nie płacić kary za brak ubezpieczenia OC?

Początek roku 2026 przyniósł kolejne podwyżki dla kierowców. Między innymi podwyżki kar za brak OC, których wysokość powiązana jest bezpośrednią z pensją minimalną. Ta od 1 stycznia tego roku wzrosła z 4666 zł do 4806 zł. Co oznacza to dla kierowców, którzy zapomnieli o obowiązkowym ubezpieczeniu?

Jak kara za brak ubezpieczenia OC w 2026 roku?

Dokładna wysokość kary za brak OC, jaka nakładana jest na właściciela pojazdu, zależy od tego jak długo nie mamy opłaconego ubezpieczenia oraz o jakim pojeździe jest mowa.

W przypadku samochodu osobowego, kara za nieposiadanie OC to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, dla ciężarówek, ciągników i autobusów - trzykrotność, a dla motocykli i innych pojazdów - jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy okres bez ubezpieczenia nie przekracza trzech dni, nalicza się 20 proc. wartości maksymalnej kary, za opóźnienie od 4 do 14 dni - 50 proc, a za dłuższy brak polisy - 100 proc. Należności zaokrągla się do 10 zł.

W przypadku właścicieli osobówek stawki wyglądają następująco:

1920 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

4810 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

9610 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Kary za brak OC w przypadku motocykli wynoszą:

320 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

800 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

1600 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Za brak OC samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów trzeba zapłacić:

2880 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

7210 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

14 420 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Za egzekwowanie opłat z tytułu braku OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Dlatego też nie trzeba kontroli drogowej, aby wyszło na jaw, że nie mamy ubezpieczenia OC. UFG samo weryfikuje swoje bazy i w razie wykrycia braku ciągłości w OC, wystawia kierowcom odpowiednie kary.

Od czego zależy wysokość składki OC?

Ubezpieczyciele podczas obliczania składek OC biorą pod uwagę szereg czynników. Są to:

wiek i doświadczenie kierującego - osoby młode i z niewielkim doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów zazwyczaj ponoszą wyższe koszty OC w porównaniu z kierowcami bardziej doświadczonymi

miejsce zamieszkania - w miastach, gdzie ryzyko wypadków jest wyższe, mieszkańcy mogą oczekiwać na większe składki

typ oraz model pojazdu - ubezpieczenie samochodów o wyższej mocy silnika bywa droższe

historia ubezpieczeniowa - posiadacze pojazdów, którzy w przeszłości byli uczestnikami kolizji czy wypadków, muszą liczyć się z wyższymi składkami

przeznaczenie pojazdu - użytkowanie samochodu do celów prywatnych często wiąże się z niższymi kosztami ubezpieczenia niż w przypadku pojazdów służbowych

forma płatności - opłacenie ubezpieczenia za cały rok z góry (a nie rozbijanie go na raty) może skutkować otrzymaniem zniżek

Co zrobić, żeby nie płacić kary za brak ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC zwykle przedłuża się automatycznie na kolejny okres. Nie dzieje się tak tylko w przypadku, gdy kupiliśmy od kogoś samochód i korzystamy z OC wykupionego przez poprzedniego właściciela lub kiedy nie opłaciliśmy całości poprzedniej składki. Jeżeli przegapiliśmy termin wykupienia nowej polisy OC, kary nie unikniemy.

Co innego, kiedy ubezpieczenie mamy, a i tak otrzymaliśmy zawiadomienie o wystawieniu kary. Trzeba wtedy przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia. Jeśli w okresie wskazanym w wezwaniu pojazd był faktycznie ubezpieczony, należy dostarczyć UFG dowody na to, że ubezpieczenie było aktywne. Może się zdarzyć, że zakład ubezpieczeń nie przekazał prawidłowo informacji o polisie, co doprowadziło do niesłusznego oskarżenia o brak ubezpieczenia.

W sytuacji, gdy na samochodzie nie ciąży obowiązek posiadania OC - przykładowo, gdy został on skradziony - konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności, takich jak zgłoszenie kradzieży do policji. Jeżeli zaś pojazd został sprzedany przed okresem, na który UFG wskazuje brak ubezpieczenia, należy przedłożyć umowę sprzedaży oraz dowody na posiadanie ważnej polisy OC aż do dnia sprzedaży.

