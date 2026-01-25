W skrócie Od stycznia 2026 roku wszystkie samochody w Hiszpanii muszą być wyposażone w lampę ostrzegawczą V-16, która zastąpi tradycyjny trójkąt.

Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo kierowców przez umożliwienie sygnalizowania awarii bez wychodzenia z pojazdu.

Brak lampy V-16 grozi mandatem do 200 euro, a Parlament Europejski rozważa wprowadzenie podobnych rozwiązań w całej Unii Europejskiej.

Styczeń 2026 roku oznacza w Hiszpanii prawdziwy przełom dla kierowców. W razie awarii zamiast klasycznego trójkąta ostrzegawczego obowiązuje dziś lampa V-16. Jak podaje Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to kompaktowe urządzenie emitujące żółte, pulsujące światło jest obecnie jedyną prawnie dopuszczalną formą sygnalizacji postoju awaryjnego na drogach publicznych.

Koniec z trójkątem ostrzegawczym. Co było z nim nie tak?

Głównym powodem tej zmiany jest bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. Tradycyjny trójkąt wymaga bowiem, aby kierowca wyszedł z samochodu i ustawił go kilkadziesiąt metrów za unieruchomionym pojazdem. To w praktyce oznacza przemieszczanie się po jezdni lub poboczu w pobliżu pędzących samochodów, co jest bardzo niebezpieczne - szczególnie na autostradach lub w złych warunkach pogodowych. V-16 eliminuje ten problem, ponieważ kierowca może je aktywować i ustawić siedząc wewnątrz pojazdu, bez narażania własnego zdrowia.

W Hiszpanii trójkąt ostrzegawczy został zastąpiony lampą V16 / zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL

Co to jest lampa V-16 i jak działa?

Lampa V-16 to kompaktowe, mobilne urządzenie, które emituje migające żółte światło widoczne pod kątem 360-stopni. Dzięki temu inni uczestnicy ruchu są informowani o pojeździe stojącym na poboczu z dużej odległości. Kluczową cechą nowego wyposażenia jest technologia geolokalizacji - po aktywacji światła urządzenie przesyła dokładne współrzędne GPS do hiszpańskiego systemu DGT 3.0 (chmurowej platformy ruchu drogowego). Dzięki temu służby oraz systemy zarządzania ruchem mają dane w czasie rzeczywistym, co pomaga w szybszej reakcji na sytuacje awaryjne oraz poprawia koordynację pomocy drogowej.

Lampa V-16. Kogo dotyczą nowe przepisy i jaka kara grozi?

Na dziś nowe regulacje obejmują wszystkie pojazdy zarejestrowane w Hiszpanii - od aut osobowych po busy i ciężarówki. Z obowiązku wyłączono motocykle oraz inne lekkie pojazdy, choć ich użytkownicy mogą stosować lampę V-16 dobrowolnie jako dodatkowy sygnał ostrzegawczy. Brak wymaganego urządzenia oznacza mandat w wysokości od 80 do 200 euro.

Jak wynika z informacji Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, rozwiązanie wzbudza zainteresowanie na poziomie unijnym. Parlament Europejski zwraca się do Komisji Europejskiej z prośbą o ocenę możliwości wdrożenia podobnego systemu w całej UE. To otwiera drogę do scenariusza, w którym lampa V-16 w przyszłości może zastąpić trójkąt ostrzegawczy także w Polsce.

