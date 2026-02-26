Spis treści: Jazda lewym pasem a przepisy. Co naprawdę mówi prawo? Kiedy wolno jechać lewym pasem? Dozwolone sytuacje Mandat za jazdę lewym pasem. Ile wynosi kara? Dlaczego blokowanie lewego pasa jest niebezpieczne?

Problem najczęściej dotyczy autostrad i dróg ekspresowych, gdzie różnice prędkości między pasami są największe. To tam okupowanie lewego pasa prowadzi do największych zatorów i konfliktów między kierowcami.

Jazda lewym pasem a przepisy. Co naprawdę mówi prawo?

W Polsce obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Oznacza to, że kierowca powinien poruszać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, czyli prawym pasem. Lewy pas nie jest przeznaczony do stałej jazdy, nawet wtedy, gdy ruch jest niewielki.

Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym kierujący nie może zajmować więcej niż jednego pasa bez uzasadnionego powodu. Lewy pas służy wyłącznie do wykonywania określonych manewrów.

Po zakończeniu wyprzedzania kierowca ma obowiązek niezwłocznie wrócić na prawy pas, jeśli jest on wolny. Brak reakcji jest traktowany jako wykroczenie. Warto podkreślić, że sama jazda szybciej niż pojazdy na prawym pasie nie oznacza jeszcze prawidłowego wyprzedzania. Po zakończeniu manewru trzeba wrócić na swój pas.

Kiedy wolno jechać lewym pasem? Dozwolone sytuacje

Korzystanie z lewego pasa jest zgodne z prawem tylko w konkretnych przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim wyprzedzania wolniej poruszających się pojazdów. Po jego zakończeniu należy wrócić na prawą stronę jezdni.

Dozwolona jest także jazda lewym pasem podczas omijania przeszkód, przygotowania do skrętu w lewo oraz w korku, gdy obowiązuje tzw. jazda na suwak. Przy dużym natężeniu ruchu, gdy wszystkie pasy są zajęte, korzystanie z lewego pasa również jest uzasadnione. Ma to na celu maksymalne wykorzystanie przepustowości drogi.

Na drogach wielopasmowych w obszarze zabudowanym dopuszczalne jest także wyprzedzanie z prawej strony, o ile spełnione są warunki określone w przepisach. Poza terenem zabudowanym takie sytuacje są znacznie bardziej ograniczone. Nieusprawiedliwione okupowanie lewego pasa, nawet przy jeździe z maksymalną dozwoloną prędkością, nie jest uznawane za prawidłowe zachowanie.

Mandat za jazdę lewym pasem. Ile wynosi kara?

Nieuzasadniona jazda lewym pasem może zostać zakwalifikowana jako utrudnianie ruchu lub naruszenie zasad bezpieczeństwa. W takich przypadkach policja stosuje przepisy Kodeksu wykroczeń.

Podstawowy mandat może wynosić do 3 tys. zł. Jeśli jednak zachowanie kierowcy realnie utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie, kara wzrasta nawet do 5 tys. zł. Do tego dochodzi 8 punktów karnych. W praktyce funkcjonariusze najczęściej reagują na kierowców, którzy przez kilka kilometrów blokują lewy pas mimo wolnego prawego. Szczególną uwagę zwracają też na tzw. szeryfów drogowych, próbujących samodzielnie regulować prędkość innych uczestników ruchu.

Kontrole są regularnie prowadzone na autostradach i drogach ekspresowych, często z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów i wideorejestratorów.

Dlaczego blokowanie lewego pasa jest niebezpieczne?

Blokowanie lewego pasa wymusza na innych kierowcach ryzykowne zachowania. Najczęściej są to próby wyprzedzania z prawej strony, gwałtowne hamowanie lub nerwowe zmiany pasa. Takie manewry znacząco zwiększają ryzyko kolizji, zwłaszcza przy prędkościach powyżej 120 km/h. Na drogach szybkiego ruchu nawet niewielki błąd może mieć poważne konsekwencje.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreślają, że płynność ruchu zależy od właściwego wykorzystania pasów. Jazda prawym pasem i sprawne wyprzedzanie to podstawa bezpiecznego poruszania się po autostradach.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL