Jakie dokumenty trzeba ze sobą wozić w samochodzie w 2026 roku?

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca?

Polscy kierowcy już od kilku lat nie muszą wozić ze sobą żadnych dokumentów. Podczas kontroli policjantom wystarczy nasz PESEL oraz numer rejestracyjny samochodu. W ten sposób można sprawdzić:

prawo jazdy - informacje o nim znajdują się w CEPiK-u

dowód rejestracyjny - również jest to w CEPiK-u

ważność ubezpieczenia OC - informacje o tym posiada CEPiK oraz UFG

Zniesienie konieczności wożenia ze sobą dokumentów umożliwiła Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, czyli system informatyczny, w którym można sprawdzić między innymi status i posiadane kategorie prawa jazdy, ważność polisy OC oraz dane ubezpieczonego pojazdu wraz z najważniejszymi datami, ważność badań technicznych, parametry techniczne pojazdu, dane właściciela pojazdu, dokumenty przypisane do pojazdu, liczbę punktów karnych na koncie kierowcy, a także status pojazdu (kradzież, zbycie, wyrejestrowanie).

Jakie kary grożą kierowcy za jazdę bez dokumentów?

Kiedyś za brak każdego z wymaganych dokumentów, kierowca musiał zapłacić karę 50 zł. Obecnie nie musi mieć przy sobie nawet dowodu osobistego. Oczywiście mowa o "braku dokumentów" w sensie nieposiadania ich przy sobie, a nie sytuacji, w której w ogóle nie mamy na przykład prawa jazdy lub dokumenty naszego pojazdu są niekompletne.

Gdybyśmy faktycznie nie posiadali któregoś z dokumentów, grożą nam następujące kary:

brak ważnego prawa jazdy - mandat 1,5 tys. zł lub grzywna do 30 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów.

brak ważnego ubezpieczenia OC - wysokość kary zależy od tego, jak długo nie mamy OC. Grzywny wahają się od 1920 do 9610 zł w przypadku samochodów osobowych

brak ważnego badania technicznego - wiąże się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz mandatem w wysokości od 1500 do 5000 zł.

W jakich sytuacjach kierowca powinien mieć przy sobie dokumenty?

W niektórych sytuacjach warto posiadać przy sobie prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu wraz z potwierdzeniem zawarcia OC. Z wożenia dokumentów mogą zrezygnować osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, a ich dane znajdują się w systemie CEPiK.

Problem pojawia się w przypadku uczestniczenia w zdarzeniu drogowym. Wtedy chcąc spisać protokół szkody potrzebny jest komplet dokumentów. Posiłkować się można w takim przypadku mObywatelem - elektroniczne wersje dokumentów znajdujące się tam są w Polsce traktowane na równi z fizycznymi blankietami. Lecz jeśli na przykład pojazd, który prowadziliśmy, nie należy do nas, pozostaniemy bez danych dotyczących samochodu oraz jego ubezpieczenia.

Fizyczne wersje dokumentów są natomiast potrzebne za granicą, ponieważ tamtejsi policjanci nie mają dostępu do polskich systemów, a elektroczniczne wersje mogą nie być przez nich respektowane. Analogicznie, jeśli posiadamy zagraniczne prawo jazdy, lub/i pojazd, którym poruszamy się po Polsce jest zarejestrowany poza granicami, trzeba mieć odpowiednie dokumenty świadczące o naszych uprawnieniach i statusie auta, którym jedziemy.

