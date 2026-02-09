Spis treści: Kupujesz winietę do Austrii? Nie popełnij tego błędu Zgubiłem winietę w Austrii. Co robić? Ile kosztują winiety w Austrii w 2026 roku?

2026 rok to ostatni, w którym dostępne będą klasyczne, papierowe winiety naklejane na szybę pojazdu. Zresztą według danych austriackiego automobilklubu oraz firmy Asfinag zarządzającej autostradami większość kierowców, z uwagi na wygodę, i tak wybiera już winietę cyfrową. Od lutego 2027 roku wyboru nie będzie - papierowa naklejka odejdzie do lamusa. Co ważne, zakup winiety cyfrowej będzie możliwy "analogowo" - na przykład na stacji paliw czy w austriackim kiosku lub punkcie ADAC. To ukłon w stronę tych kierowców, którzy z jakichś powodów nie chcą lub nie mogą kupić jej przez internet.

Kupujesz winietę do Austrii? Nie popełnij tego błędu

Kupując winietę cyfrową należy w formularzu wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Trzeba to zrobić nawet dwa razy, a mimo to kierowcy potrafią popełniać proste błędy, na przykład zamieniając cyfry w numerze rejestracyjnym. Asfinag ostrzega, że taki błąd traktowany jest jak uchylenie się od uiszczenia opłaty. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas skorygowanie błędu i zakup kolejnej winiety. Reklamacja raczej nie przejdzie. W dodatku, gdy okaże się, że doszło do takiego błędu, kierowca może zostać ukarany karą w wysokości 800 euro. Austriackie autostrady pokryte są siecią kamer, które sczytują tablice rejestracyjne i przekazują dane do systemu, w którym sprawdzane jest, czy winieta za dany pojazd została wykupiona. Kontrole prowadzą także austriaccy funkcjonariusze.

Zgubiłem winietę w Austrii. Co robić?

Zdarza się, że zakupiona winieta cyfrowa zostanie przypadkowo usunięta ze skrzynki odbiorczej. Według austriackiego operatora nie stanowi to poważnego problemu, ponieważ kontrolerzy mogą na miejscu sprawdzić w systemie, czy opłata została uiszczona.

Każdy, kto nie ma pewności, czy jego pojazd ma ważną winietę elektroniczną, może to sprawdzić na dwa sposoby:

jako zarejestrowany klient za pośrednictwem osobistego konta klienta lub aplikacji Asfinag

na stronie evidenz.asfinag.at - wystarczy wpisać tutaj numer tablicy rejestracyjnej.

Ile kosztują winiety w Austrii w 2026 roku?

Wybór winiet w Austrii jest szeroki, włącznie z wprowadzoną niedawno winietą 1-dniową. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że każdy, kto potrzebuje cyfrowej winiety 2-miesięcznej lub rocznej o natychmiastowej ważności, musi skorzystać z "analogowych" kanałów sprzedaży, ponieważ zgodnie z prawem klienci mogą odstąpić od zakupu produktu lub usługi online - cyfrowa winieta roczna i winieta 2-miesięczna są zatem ważne tylko przez 18 dni od daty zakupu. Oferta winiet krótkoterminowych jest bardziej elastyczna: winiety 1-dniowe i 10-dniowe są ważne od razu, nawet jeśli zostaną zakupione online.

Ceny winiet w Austrii wzrosły o wskaźnik inflacji - dokładnie o 2,9 proc. Na rok 2026 kierowcy zapłacą następujące kwoty:

Winieta jednodniowa: 9,60 euro zamiast 9,30 euro (dostępna tylko w wersji cyfrowej)

Winieta 10-dniowa: 12,80 euro zamiast 12,40 euro

Winieta 2-miesięczna: 32 euro zamiast 31,80 euro

Winieta roczna: 106,80 euro zamiast 103,80 euro

Asfinag ostrzega, by kontrolować ceny winiet przy ich zakupie w nieoficjalnych serwisach. Co prawda sprzedają oni ważne winiety, ale ich ceny mogą być zawyżone, bo właściciele portali doliczają swoją marżę.

"Wydarzenia". Mandatowa pułapka w Czechach. Dotyczy samochodów w leasingu Polsat News