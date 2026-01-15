W skrócie W Austrii wzrosły ceny i kary za brak lub nieprawidłowe użycie winiety.

Policja i systemy kamer rygorystycznie kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących winiet.

Fizyczne winiety znikną w 2027 roku, zastąpi je cyfrowa wersja.

To ostatni rok, gdy winieta w formie naklejki jest dostępna w sprzedaży - od 2027 roku dostępna będzie wyłącznie winieta cyfrowa, choć nabyć będzie ją można także "analogowo", na przykład na stacji paliw. Od tego roku ceny winiet wzrosły nieznacznie (o poziom inflacji), średnio o 2,9 proc.

Ceny austriackich winiet na autostrady i drogi ekspresowe dla pojazdów osobowych wyniosą:

1-dniowa (tylko cyfrowa): 9,60 euro

10-dniowa: 12,80 euro

2-miesięczna: 32,00 euro

roczna: 106,80 euro

Roczna winieta zachowuje ważność 14 miesięcy: od 1 grudnia roku poprzedzającego do 31 stycznia roku następnego, czyli w przypadku winiety na 2026 rok - od 1.12.2025 do 31.01.2027.

Jaki jest mandat za brak winiety w Austrii?

Dotąd kierowcy samochodów osobowych przyłapani na jeździe bez winiety płacili 120 euro lub nawet do 3 tysięcy euro, jeśli zwlekali z opłaceniem kary. W 2026 mandaty wzrosły drastycznie - do 200 euro dla kierowców osobówek i 100 euro (wcześniej 65) dla motocyklistów. Jazda z nieważną lub źle przyklejoną winietą się po prostu nie opłaca. Jak radzi ADAC "zaleca się natychmiastowe uiszczenie opłaty na miejscu. Można to zrobić gotówką lub wszystkimi głównymi kartami bankowymi. Brak natychmiastowej zapłaty skutkuje karą grzywny w wysokości co najmniej 300 euro - w niektórych przypadkach nawet do 3 tys. Euro."

Jak dobrze przykleić austriacką winietę do szyby?

Policja austriacka zwraca uwagę na sposób przyklejenia winiety. I choć przepisy zostały w tej kwestii złagodzone, to trzeba pamiętać o pewnych detalach. Na przykład nie zaleca się przyklejenia winiety w miejscu, gdzie na szybie znajduje się czarny lub niebieski pasek, który może utrudniać odczytanie danych na winiecie.

Winietę trzeba przykleić od wewnętrznej strony przedniej szyby - dopiero po całkowitym odklejeniu folii - i tylko tam. Przyklejenia winiety do bocznych czy tylnej szyby jest wykluczone. Na odwrocie austriackich winiet jest informacja i ilustracja wskazująca, że należy ją nakleić w lewym górnym obszarze szyby albo za lusterkiem wstecznym.

Jak wspomnieliśmy, austriacki operator Asfinag złagodził swoje wytyczne i w odpowiedzi na zapytanie ADAC wyjaśnił, że winieta "może spokojnie być przyklejona u góry, na dole, z lewej, z prawej albo na środku". Musi się jednak znajdować na przedniej szybie. Ważne jest również, aby naklejka była nieuszkodzona i dobrze widoczna oraz trwale przyklejona. Pod żadnym pozorem nie wolno przyklejać winiety na przyciemnione części szyby.

Kontrole pojazdów pod kątem winiet prowadzone są nie tylko przez służby, ale też system kamer, zwykle zamontowanych na mostach, wiaduktach i bramownicach nad drogą.

