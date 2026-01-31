Spis treści: Jakie są rodzaje akumulatorów samochodowych? Czym różni się akumulator EFB od zwykłego? Jaki akumulator do auta z systemem start/stop?

Na rynku dostępnych jest kilka typów urządzeń, które różnią się konstrukcją, przeznaczeniem i oczywiście ceną. Który akumulator wybrać do naszego samochodu?

Jakie są rodzaje akumulatorów samochodowych?

Standardowy akumulator kwasowo-ołowiowy to najprostsza i najtańsza wersja produktu, która sprawdzi się w samochodach bez systemu start/stop i bez rozbudowanej elektroniki pokładowej. Ceny zaczynają się od około 200 złotych za akumulator o pojemności 45-60 Ah. Bardziej "pojemne" modele kosztują zwykle dwa razy tyle, czyli ponad 400 zł.

Półkę wyżej stoi akumulator EFB (Enhanced Flooded Battery). Został zaprojektowany z myślą o samochodach wyposażonych w system start/stop i zapewnia znacznie lepszą odporność na cykliczne rozładowywanie i ładowanie. Ich ceny zaczynają się od około 300 złotych, ale te o większej pojemności kosztują zwykle około 500 zł.

Najbardziej zaawansowane są akumulatory AGM (Absorbent Glass Mat), czyli te, w których, w dużym uproszczeniu, zastosowano włókno szklane, które wchłania elektrolit, dzięki czemu nie "ucieka" on z akumulatora. Są one wydajne, szybciej się ładują i jeszcze lepiej reagują na rozładowanie, ale też kosztują wyraźnie więcej od pozostałych - co najmniej 500 zł, a te o większej pojemności nawet bliżej tysiąca.

Czym różni się akumulator EFB od zwykłego?

Płyty dodatnie, które są elementem ogniw akumulatora EFB są pokryte specjalną powłoką poliestrową. To rozwiązanie sprawia, że akumulatory są dużo bardziej odporne na ładowanie i rozładowywanie.

W tradycyjnym akumulatorze kwasowo-ołowiowym każdy cykl rozładowania i ponownego naładowania powoduje stopniową degradację płyt. Przy normalnej eksploatacji samochodu bez systemu start/stop nie stanowi to większego problemu. W autach z układem start/stop, który wyłącza silnik niemal przy każdym postoju, prowadzi to jednak do szybkiej degradacji akumulatora - stąd wykorzystanie baterii EFB o większej odporności na kolejne cykle rozruchowe.

Akumulator AGM wykorzystuje zupełnie inną technologię niż tradycyjne ogniwa kwasowo-ołowiowe. Między płytami ołowianymi znajdują się maty z włókna szklanego, które absorbują elektrolit i wiążą kwas siarkowy. To rozwiązanie znacząco ogranicza utratę pojemności, na którą cierpią tańsze akumulatory wraz z upływem czasu.

Dodatkową zaletą akumulatorów AGM jest lepsze zabezpieczenie przed wyciekiem elektrolitu, dzięki czemu większość modeli może być montowana nawet w pozycji leżącej.

Jaki akumulator do auta z systemem start/stop?

Samochód z systemem start/stop wymaga przynajmniej akumulatora typu EFB - mechanicy najczęściej zalecają, by stosować najbardziej odporne na wymagające warunki pracy akumulatory AGM. Informację o wymaganym typie i parametrach akumulatora znajdziemy zawsze w instrukcji obsługi samochodu.

Najważniejsze parametry, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie to wymiary zewnętrzne, pojemność wyrażona w amperogodzinach oraz położenie bieguna dodatniego, który może znajdować się po prawej lub lewej stronie. Nowsze akumulatory mają nadrukowany numer ETN (European Type Number) - jeśli kupujemy akumulator z tym numerem, możemy go bezpiecznie zamontować bez dodatkowej weryfikacji.

Wymiary akumulatorów są w Europie znormalizowane. Ich głębokość zawsze wynosi 175 milimetrów, wysokość to 175 lub 190 milimetrów, a długość to jedna z pięciu wartości: 207, 242, 278, 315 lub 353 milimetry. Zamontowanie akumulatora o większej pojemności niż wymagana to nie problem, pod warunkiem, że mieści się on w przeznaczonym dla niego miejscu.

