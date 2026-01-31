Spis treści: Dlaczego zimą odpalanie silnika niszczy akumulator i rozrusznik Jak odpalać samochód zimą - metoda "na dwa razy" krok po kroku Dlaczego diesel zimą ma problemy z odpalaniem i jak je ograniczyć Czy metoda "na dwa razy" uratuje zużyty akumulator i świece Czy warto rozgrzewać silnik zimą na postoju - co mówią mechanicy

To nie jest żadna motoryzacyjna legenda. W nowoczesnych autach, zwłaszcza z silnikiem Diesla, sposób w jaki inicjujesz rozruch w mrozie ma realny wpływ na trwałość całego układu rozruchowego.

Dlaczego zimą odpalanie silnika niszczy akumulator i rozrusznik

Gdy temperatura spada poniżej zera, samochód przestaje zachowywać się tak jak latem. Olej silnikowy gęstnieje i wolniej dociera do panewek oraz wałków rozrządu. Akumulator traci część swojej pojemności, a rozrusznik musi wykonać znacznie większą pracę, by obrócić wał korbowy. W dieslach dochodzi do tego jeszcze jeden element - świece żarowe, które przed zapłonem muszą rozgrzać powietrze w cylindrach do temperatury umożliwiającej samozapłon mieszanki.

Jeżeli w takiej sytuacji kierowca od razu próbuje "kręcić na siłę", cały układ startowy dostaje maksymalne obciążenie dokładnie w momencie, gdy jest najsłabszy. To dlatego zimą statystycznie najczęściej padają akumulatory i rozruszniki.

Jak odpalać samochód zimą - metoda "na dwa razy" krok po kroku

Metoda, o której mówią mechanicy, jest zaskakująco prosta. Zamiast próbować uruchomić silnik od razu, najpierw włączasz sam zapłon. W tym momencie komputer uruchamia całą procedurę przygotowującą silnik do rozruchu - w dieslu świece żarowe zaczynają się nagrzewać, pompy paliwa i układy sterujące wchodzą w tryb pracy.

Po kilku sekundach, gdy kontrolki na desce rozdzielczej zgasną, wyłączasz zapłon i dopiero wtedy uruchamiasz silnik normalnie. Ten krótki "pusty" cykl sprawia, że układ rozruchowy nie musi wykonywać wszystkiego jednocześnie. Świece są już rozgrzane, paliwo gotowe do wtrysku, a akumulator nie jest zaskakiwany nagłym maksymalnym obciążeniem.

W praktyce silnik zapala szybciej, ciszej i z mniejszym wysiłkiem dla rozrusznika.

Dlaczego diesel zimą ma problemy z odpalaniem i jak je ograniczyć

W nowoczesnych silnikach benzynowych większość procesów odbywa się niemal natychmiast, dlatego różnica bywa mniej odczuwalna. W dieslach jednak świece żarowe potrzebują czasu, by osiągnąć temperaturę kilkuset stopni Celsjusza. Jeśli pozwolisz im popracować przed właściwym startem, rozruch staje się wyraźnie łatwiejszy, szczególnie przy dużym mrozie.

To właśnie dlatego w starszych samochodach z silnikiem wysokoprężnym kontrolka świec żarowych była kluczowa. W nowych autach komputer robi to w tle, ale zasada fizyki pozostała taka sama.

Czy metoda "na dwa razy" uratuje zużyty akumulator i świece

Odpalanie "na dwa razy" nie naprawi zużytego akumulatora ani niesprawnych świec żarowych. To nie jest cudowna recepta na problemy techniczne, tylko sposób, by nie pogarszać sytuacji własnymi nawykami. Jeżeli samochód zimą kręci długo albo nie chce zapalać mimo tej procedury, to znak, że któryś element układu rozruchowego jest już na granicy sprawności.

Przed uruchomieniem silnika diesla powinniśmy zaczekać aż zgaśnie kontrolka świec żarowych 123RF/PICSEL

Czy warto rozgrzewać silnik zimą na postoju - co mówią mechanicy

Wielu kierowców po uruchomieniu silnika zostawia go na biegu jałowym na kilka minut, wierząc, że to go "oszczędza". Mechanicy zgodnie twierdzą, że w rzeczywistości nowoczesne jednostki szybciej i bezpieczniej osiągają temperaturę roboczą podczas spokojnej jazdy niż na postoju. Najrozsądniejszy schemat zimą to krótki rozruch - najlepiej "na dwa razy" - i łagodna jazda przez pierwsze kilometry.

To właśnie ten moment decyduje o tym, czy silnik i osprzęt przeżyją zimę bez kosztownych niespodzianek.

