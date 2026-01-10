Spis treści: Wycieraczki przymarznięte do szyby Wycieraczki postawione na sztorc Wycieraczki postawione na sztorc - usterka sprężyny Jak odkleić wycieraczki od zamarzniętej szyby?

A bez wycieraczek jechać się nie da. Z posypanych solą ulic na szybę dostają się zanieczyszczenia, co wymaga stosowania spryskiwaczy.

Wycieraczki przymarznięte do szyby

Gdy pióra wycieraczek przymarzły do szyby, pod żadnym pozorem nie należy ich odrywać na siłę. Można wtedy uszkodzić gumową powierzchnię, której zadaniem jest zbieranie wody. Inaczej przestaną działać efektywnie, a kierowca będzie musiał kupić nową parę piór.

Wielu kierowców zapomina się i nie sprawdza wycieraczek przed jazdą, tylko uruchamia je zaraz po odpaleniu silnika. W tej sposób może doprowadzić do spalenia silnika wycieraczek. Naprawa takiego elementu może kosztować wielokrotnie drożej niż wymiana piór.

Wycieraczki postawione na sztorc

Żeby uniknąć powyższych rozterek o poranku, wielu kierowców parkuje samochód na noc z wycieraczkami postawionymi na sztorc. Dzięki temu pióra nie przymarzają do szyb, a o poranku wystarczy opuścić wycieraczki i po prostu odjechać. Jednak nie każdy samochód pozwala na wykonanie tej czynności. Oprócz tego w dłuższej perspektywie może doprowadzić do innej usterki.

Wycieraczki postawione na sztorc - usterka sprężyny

Z czasem może się okazać, że wycieraczki przestały działać sprawnie, a do tego problem nie ustaje nawet po wymianie piór. Nawet najdroższe wycieraczki nie będą skutecznie działać, jeśli ramię nie będzie dociśnięte z odpowiednią siłą. Stawianie wycieraczek na sztorc powoduje, że zużywa się sprężyna ukryta wewnątrz ramienia wycieraczki.

Często okazuje się, że wymiana całej sprężyny nie jest możliwa. Trzeba kupić nowe ramię, a do tego w ASO. Często takie elementy nie występują jako część zamienna lub w przypadku starszych modeli są po prostu niedostępne. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy zbliżone konstrukcyjnie samochody nie będą wykorzystywać podobnego rozwiązania.

Jak odkleić wycieraczki od zamarzniętej szyby?

Dlatego dużo bezpieczniej jest zostawić na noc wycieraczki "przytulone" do szyby. Gdy zamarzną można spróbować je odczepić odmrażaczem przyniesionym z domu lub włączenie na kilka minut nawiewu na szybę lub ogrzewania, jeśli jest dostępne. Po krótkim czasie wycieraczki powinni odmarznąć.

